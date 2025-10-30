Назван лучший сорт томатов на 2026 год: помидоры мясистые и сладкие — семена скупают первыми

22:18, 30 окт 2025

Елена Николаева, опытная садовод и огородница из Кузбасса с двадцатилетним стажем, поделилась рекомендациями по выбору томатов на грядущий сезон. По её мнению, любителям урожайных и вкусных помидоров следует заранее запастись семенами, так как популярные сорта быстро раскупаются.

В своем годовом рейтинге Николаева выделила сорт «Жаркие угли», назвав его лучшим среди всех испробованных вариантов. Этот томат сочетает в себе привлекательный внешний вид и высокие вкусовые качества. Плоды достигают массы до 100 граммов и отличаются гармоничным вкусом с ярко выраженной сладостью и лёгкой кислинкой.

Необычная окраска помидоров — чёрная с антоциановым оттенком, вызванная высоким содержанием пигментов в кожице. Характерная особенность сорта — чёрные антоциановые «плечики» и красная верхушка плода, придающие ему оригинальный и эффектный вид.

«Жаркие угли» относятся к среднеспелым сортам. В условиях Сибири период созревания составляет 110–115 дней. Это индетерминантный сорт с высокими кустами, достигающими 180 сантиметров. Значительное преимущество заключается в простоте выращивания. Сорт не требует пасынкования — обрезка боковых побегов не влияет на урожайность и результаты, поэтому огородники могут сэкономить время на проведении этой процедуры.

Автор: Семен Подгорный