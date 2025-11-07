Для теплицы берем только 1 сорт томатов — ухода не требует, а урожай плодов — до поздней осени

09:43, 07 ноя 2025

Эксперты рассказали о незаменимом сорте помидоров для выращивания в закрытом грунте. Речь идет о томате «Орлиный клюв», который идеально подходит для тепличных условий.

Специалисты портала «Огород.ру» отмечают, что при выборе культур для теплицы огородники особенно тщательно подходят к подбору сортов. Главные критерии — способность давать обильный урожай в ограниченном пространстве и крепкий иммунитет против грибковых инфекций.

«Орлиный клюв» относится к среднеспелым разновидностям. Кусты вырастают мощными, достигая полутора метров в высоту. Плоды формируются крупные, отличаются характерной формой с удлиненным загнутым концом, напоминающим клюв хищной птицы.

По вкусовым характеристикам томат получает высокие оценки — мякоть мясистая, без выраженной кислинки. При грамотном уходе с одного растения собирают до 8-9 килограммов увесистых помидоров.

Дополнительное преимущество сорта — устойчивость к распространенным заболеваниям пасленовых культур: фитофторозу, фузариозу и вирусу табачной мозаики.

Автор: Семен Подгорный