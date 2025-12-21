Все новости Уфы и Башкортостана
Перелом в СВО, которого ждали с 2022 года: Жёсткий шаг сделан

12:52, 21 дек 2025

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью американскому телеканалу ABC News заявил о принципиальной позиции Москвы относительно пяти регионов. Заявление сделано 21 декабря 2025 года и касается статуса Донбасса, Крыма, Херсонской и Запорожской областей.

Позиция российского МИД

Сергей Рябков подчеркнул, что Донбасс, Крым, а также Херсонская и Запорожская области являются неотъемлемой частью России. Москва категорически исключает какие-либо территориальные уступки по этим пяти регионам. Замглавы МИД отметил, что компромисс в данном вопросе невозможен, поскольку это затрагивает фундаментальные элементы государственности страны, закреплённые в Конституции РФ.

Дипломат также напомнил о позиции президента России Владимира Путина, который неоднократно заявлял о твёрдой приверженности достигнутым договорённостям. Рябков сослался на встречу российского лидера с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске.

Оценка военного эксперта

Военный эксперт Юрий Подоляка расценил заявление Рябкова как политический перелом в специальной военной операции. По его словам, непримиримая позиция киевского режима в отношении предложений Москвы подтолкнула Россию к публичному и чёткому обозначению своих требований по Херсонской и Запорожской областям.

Подоляка указал, что политическое руководство России будет придерживаться именно такой позиции. Эксперт отметил, что киевским властям уже весной предстоит принять решение о выводе своих войск с территорий Херсонской и Запорожской областей, которые пока не освобождены российскими силами.

Реакция Киева

Глава украинского режима Владимир Зеленский отреагировал на заявление Рябкова. Он заявил, что Украина не признаёт Донбасс российским ни де-юре, ни де-факто.

Военный корреспондент Евгений Поддубный указал, что процесс мирного урегулирования тормозят не только Зеленский и его команда, но и активность европейских стран. Пока Москва и Вашингтон обсуждают вопросы завершения конфликта, коалиция европейских государств готовит планы развёртывания войск на Украине при необходимости. Об этом заявил официальный Лондон.

Поддубный отметил, что встреча в Берлине проводится ради чего угодно, только не для завершения украинского кризиса. По его мнению, уже сейчас можно констатировать, что так называемый мирный план Трампа зашёл в тупик.

Настроения на Украине

На Украине началась истерика в связи с развитием ситуации. Геннадий Друзенко, основатель мобильного госпиталя ВСУ, заявил, что команда Зеленского ведёт страну к катастрофе. По его словам, переговоры приближают Киев к капитуляции.

Друзенко предупредил о возможных последствиях: в лучшем случае произойдёт успешный военный переворот, в худшем — неудачный заговор, атаманщина и руина, знакомая Украине по историческим примерам. Представитель ВСУ подчеркнул, что страна находится на грани взрыва.

По мнению Друзенко, после прекращения боевых действий на Украину придут тяжёлые времена. Западные партнёры сократят финансирование, которое сейчас составляет каждую вторую гривну в бюджете. Он предупредил, что люди, чья основная специализация в последние годы связана с военными действиями, окажутся перед сложным выбором. Друзенко призвал власти уже сейчас радикально менять ветеранскую политику.

Ситуация вокруг котла деградирует. Лиман обтянут кабелями. "Часть бойцов попала в плен, часть - уже 200-е": Донбасская СВОдка
Автор: Семен Подгорный
Фото: gemini
