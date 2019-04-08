В Башкирии проверят результаты проведенных субботников
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В Башкирии прошел первый в этом году общереспубликанский субботник. Предварительные итоги мероприятий по уборке территорий обсудили на еженедельной оперативке в региональном правительстве. Радий Хабиров призвал коллег усилить работу по очистке улиц и жилых дворов, сообщает сайт Newsbash.ru.
Михаил Киреев, и.о. вице-премьера Правительства РБ, министр ЖКХ:
В субботниках в общей сложности приняли участие более 3000 единиц техники и 312 тысяч жителей. К ним подключились 15960 организаций. Более 110 тысяч кубометров мусора было вывезено вывезли, организовано 189 развлекательных мероприятий. 6 апреля в Уфе общереспубликанском субботнике приняли участие более 800 участников из числа госслужащих. Проводилось рыхление снега, подметание дорожек.Михаил Киреев заметил, что главы районов должны активнее привлекать к работам как местных жителей, так и своих подчиненных. Необходимо красить бордюры, пилить деревья, отмывать фасады зданий. За месяц муниципалитеты должны привести свои территории в нормативное состояние.
Радий Хабиров:
Я тогда обращаюсь к главам. Мы договорились, что к майским праздникам, условно - 7 мая, все территории должны быть чистыми. Виды работы МинЖКХ определило. Все эти виды работ надо сделать. В конце апреля надо отправить наших экспертов по районам. Мусора очень много, за зиму он накопился. Поэтому давайте наведем порядок в городах. Мы зададим более высокие стандарты чистоты в наших городах. Надо постараться быстрее закупать и передавать технику. Необходимо готовиться к зиме. В эту зиму были удачные и неудачные решение. Поэтому давайте чтобы наша зима была совершенная. Что касается наших коллег: Надо чтобы наши люди работали не только в элитных скверах, но и во дворах.
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