Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии установят памятник донорам крови

В Башкирии установят памятник донорам крови

Добавлено: 08.04.19
Просмотров: 86
Рубрика: Общество
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии установят памятник донорам крови

В Башкирии проводится творческий конкурс на лучший проект памятника донорам. Монумент будет установлен на территории Республиканской станции переливания крови (Батырская, 41/1), сообщает сайт Newsbash.ru.

Каринэ Хабирова приняла участие в акции «Добрый донор»

Читайте также:

Каринэ Хабирова приняла участие в акции «Добрый донор»
Принять участие в конкурсе могут все желающие. Работы должны иметь законченный и гармоничный вид, отражать основные цели, задачи и направления деятельности Службы крови. За первые три места предусмотрены призы.

Работы необходимо направить до 6 мая на электронную почту rspk991@mail.ru.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
В Уфе будет установлен памятник Рудольфу Нуриеву
Культура
В Уфе будет установлен памятник Рудольфу Нуриеву
Каринэ Хабирова приняла участие в акции «Добрый донор»
Общество
Каринэ Хабирова приняла участие в акции «Добрый донор»
В Белорецке мужчину уволили с работы пока тот сдавал донорскую кровь
Происшествия
В Белорецке мужчину уволили с работы пока тот сдавал донорскую кровь
В Башкирии доноры опасаются дефицита крови
Здравоохранение
В Башкирии доноры опасаются дефицита крови
Жителей Башкирии приглашают принять участие в Фестивале семейных талантов «Ивана Купалы»
Общество
Жителей Башкирии приглашают принять участие в Фестивале семейных талантов «Ивана Купалы»
Киностудия «Башкортостан» проводит конкурс сценариев
Общество
Киностудия «Башкортостан» проводит конкурс сценариев
В Минздраве Башкирии произошли изменения
Общество / Здравоохранение
В Минздраве Башкирии произошли изменения
В Башкирии дан старт конкурсу на лучшего пропагандиста пожарной безопасности
Общество
В Башкирии дан старт конкурсу на лучшего пропагандиста пожарной безопасности
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: