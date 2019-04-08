В Башкирии установят памятник донорам крови
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В Башкирии проводится творческий конкурс на лучший проект памятника донорам. Монумент будет установлен на территории Республиканской станции переливания крови (Батырская, 41/1), сообщает сайт Newsbash.ru.
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Работы необходимо направить до 6 мая на электронную почту rspk991@mail.ru.
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