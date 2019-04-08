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В Башкирии мобильное приложение "Дорожный эксперт" функционирует на 90 процентов

Добавлено: 08.04.19
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Рубрика: Общество
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В Башкирии мобильное приложение "Дорожный эксперт" функционирует на 90 процентов

В систему «Дорожного эксперта» введено 450 заявок о ямах во дворах, из них 15 исполнено, 311 находятся в работе, 32 отклонено по причине несоответствия понятию «яма во дворах». Министерство ЖКХ выявило 16 тысяч ям во дворах, устранило 4, 4 тысячи ям, заявил на оперативном совещании и.о. министра ЖКХ РБ Михаил Киреев, сообщает сайт Newsbash.ru.

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– Работа по исполнению заявок от жителей лучше всего ведется в Орджоникидзевском районе. Общее количество ям в республике, которые должны быть выполнены до 15 июня, составляет 506 тысяч, – добавил председатель Госкомтранса Тимур Мухаметьянов.
– Приложение готово на 90%, оно в принципе рабочее. Мы принимаем эту программу, но я призываю вас не останавливаться и доработать эти 10%, – заявил врио Главы Башкирии Радий Хабиров.

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