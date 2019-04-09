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В Уфе живет самая молодая мама: ей всего 14 лет

Добавлено: 09.04.19
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Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе живет самая молодая мама: ей всего 14 лет

В Башкирии возраст рожениц сместился к 30-летней отметке, однако встречаются и очень молодые, несовершеннолетние, мамы, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как сообщили в Министерстве здравоохранения РБ, в 2018 году самой юной мамой республики стала 14-летняя девочка. Живет она в Уфе. Напомним, рекорд принадлежит девочке, которая стала мамой в 13 лет.

В минувшем году в Башкирии 10 женщин стали матерями в возрасте от 48 до 51 года. При этом пятеро из них родили первого ребенка. Что касается рекордсменок, то с 2013 года самой взрослой является 59-летняя роженица. Всего в 2018 году в республике на свет появились 47 411 детей: 24 264 мальчика и 22 807 девочек.

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