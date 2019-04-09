В Башкирии 50 женщин из 20 городов и районов наградят медалью «Материнская слава»

В Башкирии 50 женщин наградят медалью «Материнская слава». Соответствующий указ подписал врио главы Башкирии Радий Хабиров. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Башкирии 9 апреля, сообщает сайт Newsbash.ru.



В списке награжденных — мамы из Аскинского, Бирского, Белорецкого, Благовещенского, Буздякского, Ермекеевского, Зианчуринского, Ишимбайского, Караидельского, Кармаскалинского, Кушнаренковского, Мелеузовского, Мечетлинского, Туймазинского, Учалинского, Хайбуллинского, Шаранского районов, Октябрьского, Стерлитамака и Уфы.Республиканская награда вместе с денежной премией присуждается многодетным матерям, воспитывающим пятерых и более детей. Всего в Башкортостане, начиная с 1998 года, высокого звания удостоены более 7,5 тысячи женщин. С 1 января 2019 года размер единовременной материальной помощи многодетным матерям, награжденным медалью Республики Башкортостан «Материнская слава», составляет 17 241 рубль.