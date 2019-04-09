В Башкирии начал действовать закон о штрафах за парковку на газонах
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Сегодня, 9 апреля, на внеочередном десятом заседании депутаты Курултая-Госсобрания Башкирии окончательно приняли закон о введении штрафа за парковку на газонах и детских площадках. Теперь водителям стоянка в неположенном месте обойдется штрафом в размере от 1 до 35 тысяч рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Напомним, борьба с недобросовестными водителями началась после жесткого требования Радия Хабирова. На оперативном совещании Правительстве РБ 8 апреля врио Главы Башкирии вновь напомнил о необходимости принятия закона.
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