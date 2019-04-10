В Белебеевском районе жители взбунтовались узнав о строительстве свинокомплекса
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Люди говорят, что чистейший и уникальный регион республики потонет в отходах производства. Местные власти молчат. Не менее важно, земля под свинокомплекс – это сакральное место для чувашского народа, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Чистые леса, природа, родники. В нашей речке Сильби водятся хариусы и речные форели, а эти рыбы очень щепетильны к окружающей среде, что говорит о чистоте нашей природы, которая не тронута цивилизацией. Никаких заводов, пароходов и отходов. И вдруг – здесь собираются построить свинокомплекс мощностью 15 тысяч тонн мяса в год! Нам рассказывают сказки о замкнутом производстве об экологичности, что будут штрафовать за нарушения и т.д. Но мы знаем как будет на деле – наши деревни обречены стать гигантским свиным унитазом. Что нам с этих штрафов, если у них произойдет выброс свиных экскрементов при поломке насоса в лагуне. Мы все собрали подписи о том, что выступаем против строительства свинокомплекса, — рассказал мужчина.После публикации история вызвала резонанс и привлекла к себе внимание. Поэтому накануне, 9 апреля, жители села Слакбаш провели встречу с местной администрацией в лице главы Белебеевского района Азата Сахабиева и руководителя Слакбашевского сельсовета Дмитрия Андреева. О содержании беседы рассказала одна из участниц мероприятия и жительница Анна Морозкина (имя и фамилия изменены).
— Было еще трое людей от, кажется, птицефабрики «Знаменская», представитель Шаровского сельсовета и кто-то еще. Они немного давили на нас. Говорили, если построят свинокомплекс, то все будет хорошо, появятся рабочие места, люди будут рожать. И смеяться хочется, и плакать. Нас обвиняют в том, что мы неграмотные в этом вопросе. Вроде как нам обещают такие хорошие перспективы, а мы их отталкиваем. Нам, конечно, говорят, что все экологически чистое, а отходы потом куда? На поля, — отметила Анна.Женщина отмечает, что вопрос о строительстве производства еще не решен – на данный момент идут обсуждения о том, где его расположить. Однако жителей смущает поведение ответственных, ведь людям постоянно предоставляют разную информацию, количество голов скота варьируется от 2,7 до 10 тысяч. Со слов Анны, лучше отдать эти территории под пчеловодство или коневодство. Стоит отметить, что в истории есть и вторая сторона – земли, которые хотят отдать под строительство свинофермы, являются сакральными для местного коренного чувашского населения.
— От планируемой постройки буквально в километре раньше была деревня. Она представляет историческую ценность для чувашского народа. Два великих классика чувашской литературы, Константин Иванов и Яков Усхай, из этих мест, здесь они родились и похоронены. Ежегодно в село Слакбаш приезжают гости, поклонники, туристы, представители диаспоры причем не только из Чувашии, места здесь живописные, животворящие, — сказала Анна.В администрации Белебеевского района ситуацию комментировать отказались, сославшись на то, что сами еще якобы не изучили ее. Зато общественники уже взяли вопрос на контроль.
— Мы уже курируем этот вопрос. Пока что можем посоветовать жителям обратиться к местным коммунистам и депутату Ильгаму Галину, так нет времени добраться туда. Точно такая же ситуация была и в Давлеканово, где возле Ивангорода хотела построить свинокомплекс та же компания. Тут вся проблема в отсутствии очистных сооружений. Все отходы на производстве сливают в поле и закапывают в траншеи, — прокомментировал ситуацию помощник депутата, коммунист и общественник Альберт Рахматуллин.Напомним, ранее подобная ситуация действительно происходила в Давлекановском районе. Там споры о строительстве фермы длились несколько месяцев. В данный момент там работы по строительству приостановлены.
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