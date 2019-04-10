В Белебеевском районе жители взбунтовались узнав о строительстве свинокомплекса

Люди говорят, что чистейший и уникальный регион республики потонет в отходах производства. Местные власти молчат. Не менее важно, земля под свинокомплекс – это сакральное место для чувашского народа, сообщает сайт Newsbash.ru.



— Чистые леса, природа, родники. В нашей речке Сильби водятся хариусы и речные форели, а эти рыбы очень щепетильны к окружающей среде, что говорит о чистоте нашей природы, которая не тронута цивилизацией. Никаких заводов, пароходов и отходов. И вдруг – здесь собираются построить свинокомплекс мощностью 15 тысяч тонн мяса в год! Нам рассказывают сказки о замкнутом производстве об экологичности, что будут штрафовать за нарушения и т.д. Но мы знаем как будет на деле – наши деревни обречены стать гигантским свиным унитазом. Что нам с этих штрафов, если у них произойдет выброс свиных экскрементов при поломке насоса в лагуне. Мы все собрали подписи о том, что выступаем против строительства свинокомплекса, — рассказал мужчина.

— Было еще трое людей от, кажется, птицефабрики «‎Знаменская», представитель Шаровского сельсовета и кто-то еще. Они немного давили на нас. Говорили, если построят свинокомплекс, то все будет хорошо, появятся рабочие места, люди будут рожать. И смеяться хочется, и плакать. Нас обвиняют в том, что мы неграмотные в этом вопросе. Вроде как нам обещают такие хорошие перспективы, а мы их отталкиваем. Нам, конечно, говорят, что все экологически чистое, а отходы потом куда? На поля, — отметила Анна.

— От планируемой постройки буквально в километре раньше была деревня. Она представляет историческую ценность для чувашского народа. Два великих классика чувашской литературы, Константин Иванов и Яков Усхай, из этих мест, здесь они родились и похоронены. Ежегодно в село Слакбаш приезжают гости, поклонники, туристы, представители диаспоры причем не только из Чувашии, места здесь живописные, животворящие, — сказала Анна.

— Мы уже курируем этот вопрос. Пока что можем посоветовать жителям обратиться к местным коммунистам и депутату Ильгаму Галину, так нет времени добраться туда. Точно такая же ситуация была и в Давлеканово, где возле Ивангорода хотела построить свинокомплекс та же компания. Тут вся проблема в отсутствии очистных сооружений. Все отходы на производстве сливают в поле и закапывают в траншеи, — прокомментировал ситуацию помощник депутата, коммунист и общественник Альберт Рахматуллин.