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Активисты Башкирии предложили ГИБДД совместно проводить профилактику и пресечение нарушений ПДД

Добавлено: 10.04.19
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Рубрика: Общество
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Активисты Башкирии предложили ГИБДД совместно проводить профилактику и пресечение нарушений ПДД

Динар Гильмутдинов провел традиционный прием граждан, который посетил Салават Байгильдин, представитель Федерации автовладельцев России в Башкортостане. Мужчина предложил главному инспектору совместно с активными гражданами пресекать дорожно-транспортные происшествия, произошедшие по вине пьяных водителей. Динар Гильмутдинов поддержал инициативу уфимца, сообщает сайт Newsbash.ru.

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— Ко мне обратился житель столицы Башкортостана Салават Байгильдин. Дело в том, что он крайне обеспокоен состоянием аварийности в республики. И как гражданин с активной гражданской позицией предложил организовать проведение совместных профилактических мероприятий по выявлению и пресечению грубых нарушений ПДД, связанных с употреблением спиртных напитков. Я охотно согласился и поблагодарил своего собеседника за готовность активно сотрудничать с Госавтоинспекцией Башкортостана. Отрадно, что состояние дорожной безопасности не оставляет равнодушными жителей нашей республики, — рассказал главный инспектор.

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