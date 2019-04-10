Активисты Башкирии предложили ГИБДД совместно проводить профилактику и пресечение нарушений ПДД

Динар Гильмутдинов провел традиционный прием граждан, который посетил Салават Байгильдин, представитель Федерации автовладельцев России в Башкортостане. Мужчина предложил главному инспектору совместно с активными гражданами пресекать дорожно-транспортные происшествия, произошедшие по вине пьяных водителей. Динар Гильмутдинов поддержал инициативу уфимца, сообщает сайт Newsbash.ru.



— Ко мне обратился житель столицы Башкортостана Салават Байгильдин. Дело в том, что он крайне обеспокоен состоянием аварийности в республики. И как гражданин с активной гражданской позицией предложил организовать проведение совместных профилактических мероприятий по выявлению и пресечению грубых нарушений ПДД, связанных с употреблением спиртных напитков. Я охотно согласился и поблагодарил своего собеседника за готовность активно сотрудничать с Госавтоинспекцией Башкортостана. Отрадно, что состояние дорожной безопасности не оставляет равнодушными жителей нашей республики, — рассказал главный инспектор.