В Башкирии сообщать о ЧС будут по каналам цифрового телевидения

С 3 июня этого года Республика Башкортостан полностью переходит на «цифру». В связи с этим в республике передача сигналов оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на уровне республики будет осуществляться по каналам цифрового телевидения. Об этом сообщает Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям, сообщает сайт Newsbash.ru.



Башкирия одна из первых в России заключила Соглашение с филиалом Российской телевизионной и радиовещательной сетью — «Радиотелевизионным передающим центром Республики Башкортостан» — о передаче сигналов оповещения посредством цифрового телевидения. Это позволит оперативно доводить предупреждение и сигналы о чрезвычайных ситуациях и происшествиях в республике до его жителей.19 февраля 2019 года приемочные испытания системы оповещения были успешно проведены, принято решение ввести реконструированную систему оповещения Республики Башкортостан в промышленную эксплуатацию.