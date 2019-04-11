В Башкирии сообщать о ЧС будут по каналам цифрового телевидения
Комментарии (0)
Загрузка...
С 3 июня этого года Республика Башкортостан полностью переходит на «цифру». В связи с этим в республике передача сигналов оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на уровне республики будет осуществляться по каналам цифрового телевидения. Об этом сообщает Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям, сообщает сайт Newsbash.ru.
19 февраля 2019 года приемочные испытания системы оповещения были успешно проведены, принято решение ввести реконструированную систему оповещения Республики Башкортостан в промышленную эксплуатацию.
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Общество
В Уфе обновили систему экстренного оповещения населения
Экономика
В Башкирии начался прием заявок на бесплатную установку спутниковых антенн
Политика
В Уфе оповещать население о чрезвычайных ситуациях будут церковные колокола
Экономика
Жители Башкирии могут получить компенсацию при переходе на цифровое телевидение
Общество
3 июня в Башкирии полностью отключат аналоговое телевидение
Общество
Конец аналогового телевидения в России
Общество
«Внимание всем!»: в Уфе проверят систему оповещения населения
Общество
В Башкирии принудительное отключение аналоговых телеканалов не планируется - Госкоминформатизации