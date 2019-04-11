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В Башкирии сообщать о ЧС будут по каналам цифрового телевидения

Добавлено: 11.04.19
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Рубрика: Общество
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В Башкирии сообщать о ЧС будут по каналам цифрового телевидения

С 3 июня этого года Республика Башкортостан полностью переходит на «цифру». В связи с этим в республике передача сигналов оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на уровне республики будет осуществляться по каналам цифрового телевидения. Об этом сообщает Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Башкирия одна из первых в России заключила Соглашение с филиалом Российской телевизионной и радиовещательной сетью — «Радиотелевизионным передающим центром Республики Башкортостан» — о передаче сигналов оповещения посредством цифрового телевидения. Это позволит оперативно доводить предупреждение и сигналы о чрезвычайных ситуациях и происшествиях в республике до его жителей.

19 февраля 2019 года приемочные испытания системы оповещения были успешно проведены, принято решение ввести реконструированную систему оповещения Республики Башкортостан в промышленную эксплуатацию.

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