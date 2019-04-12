В Башкирии работники скорой помощи жалуются на тяжелые условия труда низкую зарплату

В Башкирии врачи скорой помощи просят решить многочисленные проблемы, связанные с их трудовой деятельностью. Они жалуются на тяжелые условия труда и смехотворно низкую зарплату.



— В адрес председателя Федерации профсоюзов РБ и Председателя Республиканской организации профсоюза работников здравоохранения поступило обращение профсоюзного комитета ГБУЗ «Республиканская станция скорой помощи и центра медицины катастроф» с просьбой оказать содействие в решении множества насущных вопросов, — рассказал пресс-секретарь профсоюза работников здравоохранения Александр Микулик.

Обозначены проблемы — это кадровый дефицит и низкая оплата труда. Кроме того, врачи требуют установления сокращенной (36 часов) продолжительности рабочей недели, изменения методики проведения специальной оценки условий труда, организации переподготовки сотрудников, доукомплектования персоналом медицинских бригад. Как считают доктора республиканской скорой, необходимо установить льготное исчисление стажа работы медицинской скорой в целях назначения досрочной трудовой пенсии с применением льготного коэффициента (1 год работы за 1,5); выделять служебное жилье иногородним вновь пришедшим на работу; выделять средства для дополнительных выплат или льгот молодым специалистам службы скорой помощи; вернуть выплаты за стаж; ежегодно выделять средства на приобретение санаторно-курортных путевок сотрудникам станции; оставить установленные льготы за коммунальные услуги работникам скорой, проживающим в сельской местности. Не лишним будет и изменение наименования должности «водитель автомобиля» на «водитель автомобиля скорой помощи» с целью повышения оплаты труда.Также медики просят открыть пункты скорой помощи в удаленных районах Уфы и Уфимского района: Затоне, Шакше, Булгаково, Авдоне и Нагаево; решить вопрос страхования работников от нападений пациентов и усилить ответственность самих граждан за такие нападения. Еще медиков беспокоит вопрос по штрафам водителей скорой помощи за превышение скорости; транспортировка маломобильных граждан из квартиры до автомобиля скорой; отсутствие санитарных площадок — теплых гаражей со стоком воды для осуществления обработки автотранспорта. Кроме того, врачи скорой помощи в Башкирии считают, что нужен допуск выпускников вузов — врачей общей практики к медицинской деятельности в должности врачей скорой помощи.Как сообщил Александр Микулик, на текущий момент профсоюз медработников направил в Правительство РБ и Минздрав РБ предложение о создании межведомственной комиссии для рассмотрения и решения проблемных вопросов по существу.