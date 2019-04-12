В Башкирии появится мобильное приложение «Транспортный эксперт» для жалоб жителей на общественный транспорт

В Башкирии готовят мобильное приложение для оцифровки замечаний населения по общественному транспорту под общим рабочим названием «Транспортный эксперт», рассказал председатель Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов на заседании комитета Госсобрания-Курултая РБ. С его помощью жители республики смогут подавать свои заявки и замечания на работу как государственных, так и частных перевозчиков, сообщает сайт Newsbash.ru.



Как пояснил Тимур Мухаметьянов, точные параметры и сроки создания нового приложения пока не определены, но по принципу действия оно будет в целом аналогично уже работающему мобильному приложению «Дорожный эксперт», направленному на выявление дефектов дорожного покрытия.Необходимость введения системы электронного общественного контроля пассажирского транспорта связана с многочисленными фактами нарушения правил осуществления перевозок, в том числе угрожающих здоровью и жизни пассажиров.Так, в ноябре прошлого года в Уфе на остановке «Советская площадь» водитель «НефАЗа», следовавшего по маршруту №57, не проследил за тем, что все желающие покинули и зашли в салон автобуса. В итоге 90-летнюю женщину зацепило и протащило пару метров, а водитель даже не остановился. Виновника происшествия по «горячим следам» так и не нашли.Сократить число подобных инцидентов путем взаимодействия с населением, плюс с помощью уже действующей на базе МУП «Уфагортранс» системы мониторинга с функцией контроля качества вождения транспорта – превышения скорости, резких маневров, высадки пассажиров в неположенных местах. Этот сервис уже действует для уфимских школьных автобусах – система, основанная на приеме сигналов датчиков ГЛОНАСС, в автоматическом режиме фиксирует все нарушения с градацией по степени опасности и способна автоматически начислить штрафные баллы. К примеру, за умеренное превышение скорости на счет нарушителя начисляется 100 баллов, за сильное – 500, а за опасное — 1000. Количество набранных балов суммируется, позволяя судить о стиле езды конкретного водителя, и при необходимости принимать дисциплинарные меры.