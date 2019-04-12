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В Башкирии появится мобильное приложение «Транспортный эксперт» для жалоб жителей на общественный транспорт

Добавлено: 12.04.19
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Рубрика: Общество
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В Башкирии появится мобильное приложение «Транспортный эксперт» для жалоб жителей на общественный транспорт

В Башкирии готовят мобильное приложение для оцифровки замечаний населения по общественному транспорту под общим рабочим названием «Транспортный эксперт», рассказал председатель Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов на заседании комитета Госсобрания-Курултая РБ. С его помощью жители республики смогут подавать свои заявки и замечания на работу как государственных, так и частных перевозчиков, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Башкирии мобильное приложение "Дорожный эксперт" функционирует на 90 процентов

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Как пояснил Тимур Мухаметьянов, точные параметры и сроки создания нового приложения пока не определены, но по принципу действия оно будет в целом аналогично уже работающему мобильному приложению «Дорожный эксперт», направленному на выявление дефектов дорожного покрытия.

Необходимость введения системы электронного общественного контроля пассажирского транспорта связана с многочисленными фактами нарушения правил осуществления перевозок, в том числе угрожающих здоровью и жизни пассажиров.

Так, в ноябре прошлого года в Уфе на остановке «Советская площадь» водитель «НефАЗа», следовавшего по маршруту №57, не проследил за тем, что все желающие покинули и зашли в салон автобуса. В итоге 90-летнюю женщину зацепило и протащило пару метров, а водитель даже не остановился. Виновника происшествия по «горячим следам» так и не нашли.

Сократить число подобных инцидентов путем взаимодействия с населением, плюс с помощью уже действующей на базе МУП «Уфагортранс» системы мониторинга с функцией контроля качества вождения транспорта – превышения скорости, резких маневров, высадки пассажиров в неположенных местах. Этот сервис уже действует для уфимских школьных автобусах – система, основанная на приеме сигналов датчиков ГЛОНАСС, в автоматическом режиме фиксирует все нарушения с градацией по степени опасности и способна автоматически начислить штрафные баллы. К примеру, за умеренное превышение скорости на счет нарушителя начисляется 100 баллов, за сильное – 500, а за опасное — 1000. Количество набранных балов суммируется, позволяя судить о стиле езды конкретного водителя, и при необходимости принимать дисциплинарные меры.

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