Сегодня в Уфе перекрыли участок проспекта Дружбы народов. Это связано со строительством надземного пешеходного перехода на остановке «Камышлинская». Об этом сообщает городская мэрия, сообщает сайт Newsbash.ru.



Перекрытие трассы пройдет в несколько этапов. Городская администрация просит с пониманием отнестись ко временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.С 10:00 12 апреля до 10:00 18 апреля закрыли движение из Затона в Уфу. С 18 по 20 апреля трассу на данном участке перекроют полностью. С 20 по 24 апреля будет открыт проезд только в сторону Затона. В сторону города движение откроют 24 числа — и в этот же день ограничат движение из Уфы в Затон до 10 утра 28 апреля.Фото: Интернет.