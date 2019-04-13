В Уфе перекрыли участок проспекта Дружбы народов
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Сегодня в Уфе перекрыли участок проспекта Дружбы народов. Это связано со строительством надземного пешеходного перехода на остановке «Камышлинская». Об этом сообщает городская мэрия, сообщает сайт Newsbash.ru.
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С 10:00 12 апреля до 10:00 18 апреля закрыли движение из Затона в Уфу. С 18 по 20 апреля трассу на данном участке перекроют полностью. С 20 по 24 апреля будет открыт проезд только в сторону Затона. В сторону города движение откроют 24 числа — и в этот же день ограничат движение из Уфы в Затон до 10 утра 28 апреля.
Фото: Интернет.
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