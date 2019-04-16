В Иглинском районе перекрыли переезд, а объездная дорога оказалась разбита
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В Иглинском районе Башкирии вчера перекрыли железнодорожный переезд. Объект в селе Чуваш-Кубово закрыли на ремонт, сообщает сайт Newsbash.ru.
Дело в том, что объездная дорога разбита и затоплена.
«Колея такая, что машина пузом задевает дорогу, воды под мостом – хоть на лодке плыви, еще и свалка вдоль пути, – жалуются водители. – Дорогу закрыли, а про объезд никто не подумал, хотя бы щебенкой отсыпали». Напомним, ремонт переезда продлится месяц, ездить по ухабам и лужам садоводам придется до 12 мая.мать едва не зарезала в бане 5-летнюю дочь
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