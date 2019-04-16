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В Иглинском районе перекрыли переезд, а объездная дорога оказалась разбита

Добавлено: 16.04.19
Просмотров: 95
Рубрика: Общество
Теги: Иглинский район
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В Иглинском районе перекрыли переезд, а объездная дорога оказалась разбита

В Иглинском районе Башкирии вчера перекрыли железнодорожный переезд. Объект в селе Чуваш-Кубово закрыли на ремонт, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Местных жителей власти об этом предупреждали заранее, правда, об ужасном состоянии объездного пути умолчали. Дачники с трудом добираются до своих участков.

Дело в том, что объездная дорога разбита и затоплена.
«Колея такая, что машина пузом задевает дорогу, воды под мостом – хоть на лодке плыви, еще и свалка вдоль пути, – жалуются водители. – Дорогу закрыли, а про объезд никто не подумал, хотя бы щебенкой отсыпали». Напомним, ремонт переезда продлится месяц, ездить по ухабам и лужам садоводам придется до 12 мая.
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