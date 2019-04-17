В Хайбуллинском районе установили бюст непобедимому борцу курэш Газзали Утяшеву

В Башкортостане появился первый памятник спортсмену национальной борьбы куреш. В Хайбуллинском районе установили бюст батыру Газзали Утяшеву, который был непобедим полвека. В честь 110-летия со дня рождения героя и векового юбилея республики в Акъяре прошел республиканский турнир по курешу, сообщает сайт Newsbash.ru.

«Почему его так любили в народе и почему до сих пор любят? Потому что у него от природы было это борцовское качество. Дети когда играли, поднимались на гору или возвышенность и друг друга скидывают: "Я – Газзали-батыр, я – Газзали-батыр". То есть в свое время он был легендой.

«Другие соревнования были бы, легче было бы пережить проигрыш. А так в честь деда - на меня тут половина родственников смотрят. Это всегда ответственный момент бороться. С шестого класса, наверное, каждый год проводят, не считал. Всегда призовые места занимал. Первые были в юношеские годы».

«Мой папа учил меня кидать через прогиб боковой. Свой захват надо держать, надо сразу после свистка кидать». Идель Махмутов, участник турнира /Баймакский район/: «В Акъяре я выступаю уже второй раз. Такие большие соревнования хороши для развития спорта и себя. То, что ты выиграл эти соревнования, – самое главное».

Родственники, односельчане и участники соревнований. Все собрались, чтобы почтить память Газзали Утяшева. В 15 лет он впервые вышел на борцовский ковер, а в 16 на одном из турниров победил полтора десятка соперников. В течение 50 лет никто так и не смог уложить Газзали-батыра на лопатки. Спортсмена знали жители всего башкирского Зауралья. Утяшеву не раз бросали вызов и борцы из других регионов. И всегда он выходил победителем.Хорошая физическая подготовка позволила Утяшеву выжить в тяжелых сражениях и пройти всю Великую Отечественную. Был кавалеристом. Не раз получал ранения. Вернувшись домой, поднимал целину. Некоторые поля до сих называют землями Газзали. Герой множества публикаций в прессе. Районный историко-краеведческий музей на турнире представил выставку о борце.Среди экспонатов личные вещи Газзали Утяшева, газетные статьи и документы – военный билет и трудовая книжка. За победу на районных соревнованиях по курэшу в 1940 году Газзали Утяшева наградили грамотой.Районные турниры памяти легендарного борца проходят уже много лет. Но в этом году впервые на республиканском уровне. Побороться за право называться сильнейшим приехали более 130 спортсменов. Среди них и внук Газзали-батыра. Инсаф Утяшев занял третье место. Признается: досадно. Но, несмотря на это, он горд выступать на турнире в честь деда.В разных весовых категориях соревновались и дети, и взрослые. Спортсмены приехали из 12 городов и районов республики.По итогам соревнований первое общекомандное место заняли земляки Газзали-батыра – борцы из Хайбуллинского района. Открытый республиканский турнир про курэшу станет ежегодным соревнованием. Ожидается, что в следующем году в Акъяр приедут спортсмены из других регионов.Автор: Эмиль Бассареев