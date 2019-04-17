В Кушнаренковском районе наградили фельдшера и юного героя за спасение ребенка
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17 апреля глава администрации Кушнаренковского района Руслан Гизатуллин посетил гимназию с. Кушнаренково и центральную районную больницу с почетной миссией: награждением героев, спасших человеческую жизнь.
- Я просто выполняла свою работу, - говорит фельдшер.
- Работу можно выполнять по-разному, а вам огромное человеческое спасибо за честный и самоотверженный труд, - поблагодарил Руслан Гизатуллин.
Напомним, инцидент произошел в минувшую пятницу в селе Тарабердино. Уже не дышавшего ребенка достали из канализационной ямы его старший брат и соседский мальчик Айнур Якубов, оказав на месте первую помощь. По приезду бригады неотложки, фельдшер Ирина Яшина после реанимационных мероприятий госпитализировала пострадавшего, вдохнув в него вторую жизнь.
У мальчика диагностировали аспирацию дыхательных путей и сильное переохлаждение. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
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