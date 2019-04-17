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В Кушнаренковском районе наградили фельдшера и юного героя за спасение ребенка

Добавлено: 17.04.19
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Рубрика: Общество
Теги: Кушнаренковский район
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В Кушнаренковском районе наградили фельдшера и юного героя за спасение ребенка

17 апреля глава администрации Кушнаренковского района Руслан Гизатуллин посетил гимназию с. Кушнаренково и центральную районную больницу с почетной миссией: награждением героев, спасших человеческую жизнь.

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Айнур Якубов, ученик 6 класса получил из рук главы района Благодарственное письмо и кимоно для занятий самбо, Ирина Яшина – фельдшер скорой помощи была удостоена Почетной грамотой вместе с букетом роз.

- Я просто выполняла свою работу, - говорит фельдшер.

- Работу можно выполнять по-разному, а вам огромное человеческое спасибо за честный и самоотверженный труд, - поблагодарил Руслан Гизатуллин.
Напомним, инцидент произошел в минувшую пятницу в селе Тарабердино. Уже не дышавшего ребенка достали из канализационной ямы его старший брат и соседский мальчик Айнур Якубов, оказав на месте первую помощь. По приезду бригады неотложки, фельдшер Ирина Яшина после реанимационных мероприятий госпитализировала пострадавшего, вдохнув в него вторую жизнь.

У мальчика диагностировали аспирацию дыхательных путей и сильное переохлаждение. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

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