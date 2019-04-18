В России могут запретить работодателям заставлять людей выходить на субботники

В России могут ввести отдельные штрафы для работодателей, организующих принудительные субботники. С такой инициативой выступил исполнительный директор Центра защиты прав потребителей Константин Толкачев. Юрист сообщил, что уже направил свои предложения президенту страны, в Государственную Думу и Совет Федерации, сообщает сайт Newsbash.ru.

«На мой взгляд, необходимо рассмотреть возможность запрета практики принудительных субботников. Администрации городов сегодня требуют от руководителей предприятий и предпринимателей обязательного участия в субботниках — чтобы они „выгоняли“ на улицу своих сотрудников, а также присылали в качестве отчета фотографии о проведенной работе. Тем, кто отказывается, угрожают различными санкциями. Это повсеместная практика», — пояснил «» Толкачев. Собеседник агентства признал, что «уборка улиц и дворов — важное и нужное дело»: «Однако оно в соответствии с Конституцией и Трудовым кодексом России добровольное. Принудительный труд запрещен. С этим необходимо покончить». Толкачев полагает, что тех, кто принуждает людей к подобному труду, «следует жестко наказывать рублем».

Глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов в разговоре подтвердил, что «гнать людей на субботники из-под палки нельзя».

«У нас есть коммунальные службы, которые занимаются этой работой. На благоустройство выделяются огромные деньги. Поэтому нет никакой необходимости выгонять людей на улицу», — сказал депутат.

В то же время он признал, что работодатель «может попросить людей прийти на субботник».