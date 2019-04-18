Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В России могут запретить работодателям заставлять людей выходить на субботники

В России могут запретить работодателям заставлять людей выходить на субботники

Добавлено: 18.04.19
Просмотров: 107
Рубрика: Общество
Комментарии (0)
Загрузка...
В России могут запретить работодателям заставлять людей выходить на субботники

В России могут ввести отдельные штрафы для работодателей, организующих принудительные субботники. С такой инициативой выступил исполнительный директор Центра защиты прав потребителей Константин Толкачев. Юрист сообщил, что уже направил свои предложения президенту страны, в Государственную Думу и Совет Федерации, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Башкирии придумали символику республиканских субботников

Читайте также:

В Башкирии придумали символику республиканских субботников

«На мой взгляд, необходимо рассмотреть возможность запрета практики принудительных субботников. Администрации городов сегодня требуют от руководителей предприятий и предпринимателей обязательного участия в субботниках — чтобы они „выгоняли“ на улицу своих сотрудников, а также присылали в качестве отчета фотографии о проведенной работе. Тем, кто отказывается, угрожают различными санкциями. Это повсеместная практика», — пояснил «» Толкачев. Собеседник агентства признал, что «уборка улиц и дворов — важное и нужное дело»: «Однако оно в соответствии с Конституцией и Трудовым кодексом России добровольное. Принудительный труд запрещен. С этим необходимо покончить». Толкачев полагает, что тех, кто принуждает людей к подобному труду, «следует жестко наказывать рублем».

Глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов в разговоре подтвердил, что «гнать людей на субботники из-под палки нельзя». 

«У нас есть коммунальные службы, которые занимаются этой работой. На благоустройство выделяются огромные деньги. Поэтому нет никакой необходимости выгонять людей на улицу», — сказал депутат. 

В то же время он признал, что работодатель «может попросить людей прийти на субботник». 

«Все зависит от того, как это представлено. Ведь и субботник может быть частью корпоративной культуры — это возможность поработать на свежем воздухе, пообщаться в неформальной обстановке и сделать при этом хорошее дело», — заключил Нилов.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
В Башкирии придумали символику республиканских субботников
Общество
В Башкирии придумали символику республиканских субботников
В Башкирии проведут глобальные субботники: республика должна избавиться от пыли за 2 дня
ЖКХ
В Башкирии проведут глобальные субботники: республика должна избавиться от пыли за 2 дня
В Уфе стали известны даты проведения субботников
Общество
В Уфе стали известны даты проведения субботников
Константин Толкачев показал меню депутатов Курултая Башкирии
Это интересно
Константин Толкачев показал меню депутатов Курултая Башкирии
В Башкирии сохранят региональные льготы
Экономика
В Башкирии сохранят региональные льготы
В Башкирии с 7 апреля стартуют экологические субботники
Общество
В Башкирии с 7 апреля стартуют экологические субботники
В Башкирии работодателям возместят траты на обучение сотрудников
Общество
В Башкирии работодателям возместят траты на обучение сотрудников
В Башкирии начинаются экологические субботники
Общество
В Башкирии начинаются экологические субботники
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: