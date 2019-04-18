Работники тепличного комбината «Янаульский» обратились за помощью к Хабирову

Жители села Кисак-Каин Янаульского района оказались в неприятной ловушке. Все дело в том, что крупный тепличный комбинат «Янаульский», который обеспечивает работой несколько близлежащих деревень, находится на грани закрытия. По словам жильцов, организация является «центром жизни в селе», сообщает сайт Newsbash.ru.

— Мы обращаемся к вам с просьбой помочь сохранить наш тепличный комбинат «Янаульский», так как ни на чью другую помощь уже не рассчитываем. На протяжении многих лет он является центром жизни в селе. Как жить дальше – неизвестно! Мы категорически против закрытия нашего тепличного комбината. Это приведет к исчезновению села и близ лежащих деревень. Никто не подумал и о пенсионерах, которые трудились в военные и послевоенные годы. И куда мы катимся? – говорится в их послании.

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Сам тепличный комбинат только в сентябре 2018 года был включен в список приоритетных инвестиционных проектов республики. Согласно данным регионального Минэкономразвития, тогда планировалось строительство тепличного блока площадью 1,5 гектаров на 214 миллионов рублей. Нововведение должно было создать дополнительно 13 новых рабочих мест. Остается неизвестным – что случилось с предприятием, что организация оказалась на грани расформирования.Отчаявшиеся жители решили в социальных сетях попросить помощи у врио Главы Башкирии. В своем видеопослании они призвали Радия Хабирова заступиться за « их кормильца».