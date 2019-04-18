Работники тепличного комбината «Янаульский» обратились за помощью к Хабирову
Комментарии (0)
Загрузка...
Жители села Кисак-Каин Янаульского района оказались в неприятной ловушке. Все дело в том, что крупный тепличный комбинат «Янаульский», который обеспечивает работой несколько близлежащих деревень, находится на грани закрытия. По словам жильцов, организация является «центром жизни в селе», сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также:Жители Хайбуллинского района попросили Радия Хабирова помочь с завершением строительства нового ДК
Отчаявшиеся жители решили в социальных сетях попросить помощи у врио Главы Башкирии. В своем видеопослании они призвали Радия Хабирова заступиться за « их кормильца».
— Мы обращаемся к вам с просьбой помочь сохранить наш тепличный комбинат «Янаульский», так как ни на чью другую помощь уже не рассчитываем. На протяжении многих лет он является центром жизни в селе. Как жить дальше – неизвестно! Мы категорически против закрытия нашего тепличного комбината. Это приведет к исчезновению села и близ лежащих деревень. Никто не подумал и о пенсионерах, которые трудились в военные и послевоенные годы. И куда мы катимся? – говорится в их послании.
Читайте также: в Янаульском районе задержали браконьеров застреливших лосей
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
ЖКХ
Крупный застройщик требует от Правительства Башкирии выплатить миллиардный долг
Политика
Жители Хайбуллинского района попросили Радия Хабирова помочь с завершением строительства нового ДК
Экономика
В Башкирии инвестируют 1,1 млрд рублей в три новых предприятия
Экономика
В Стерлитамакском районе появится новый завод по производству кальцинированной соды
Общество
В молокозавод в Краснокамском районе вложат 110 млн рублей
Общество
В Башкирии инвесторы вложатся в создание завода и селекционно-генетического центра
Общество
В Башкирии построят комбикормовый завод и селекционно-генетический центр
Общество / Происшествия
4 района Башкирии побило градом