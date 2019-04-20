Врачи из Башкирии написали петицию Владимиру Путину
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В Башкирии врачи собирают подписи под петицией, адресованной Владимиру Путину. Республиканский профсоюз работников здравоохранения от лица медиков просит президента прекратить политику уголовного преследования за врачебные ошибки, сообщает сайт Newsbash.ru.
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«Конечно же, Следственному комитету несоизмеримо проще изобличать медицинских работников, которые всё старательно документируют (следователям только и остается взять медкарту и выискивать в ней несоответствия с медицинскими порядками, стандартами, клиническими протоколами и рекомендациями) вместо того, чтобы бороться с реальной преступностью, которая не оставляет за собой подобных следов», – гласит текст петиции.По мнению авторов письма, по аналогии можно создать такие же отделы для расследования ошибок военных, спасателей, полицейских и самих следователей. Вместо карательного органа медики предлагают создавать комиссии специалистов, которые бы разбирали случаи неблагоприятного исхода, но чтобы не наказать виновных, а повысить качество оказываемых услуг. Также врачи указали на острую нехватку кадров в сфере. Один врач вынужден работать за двоих, и такие колоссальные нагрузки сказываются на качестве медпомощи. Ситуацию усугубляет и объем дополнительных обязанностей, которые сопровождаются заполнением бумаг.
«Речь идет о многочисленных отчетах, статистике, планах, показателях, реестрах, проверках, штрафах, спорах с медицинскими страховыми организациями, отнимающих массу времени, нервов и сил и прививающих медицинским работникам какие угодно навыки (бухгалтера, экономиста, юриста, статистика, секретаря-делопроизводителя), но никак не навыки врача, фельдшера, медсестры», – считают в профсоюзе.Рассказали врачи и о приписках, которыми занимаются от безысходности. Например, во время диспансеризации:
«Население не является на диспансеризацию, с медработников же требуют показатели по выполнению плана – вот и вынуждены медики выполнять план на бумаге».Врачи просят президента обратить внимание на эти вопросы. Подписать петицию можно на этом сайте.
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