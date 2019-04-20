Врачи из Башкирии написали петицию Владимиру Путину

В Башкирии врачи собирают подписи под петицией, адресованной Владимиру Путину. Республиканский профсоюз работников здравоохранения от лица медиков просит президента прекратить политику уголовного преследования за врачебные ошибки, сообщает сайт Newsbash.ru.



«Конечно же, Следственному комитету несоизмеримо проще изобличать медицинских работников, которые всё старательно документируют (следователям только и остается взять медкарту и выискивать в ней несоответствия с медицинскими порядками, стандартами, клиническими протоколами и рекомендациями) вместо того, чтобы бороться с реальной преступностью, которая не оставляет за собой подобных следов», – гласит текст петиции.

«Речь идет о многочисленных отчетах, статистике, планах, показателях, реестрах, проверках, штрафах, спорах с медицинскими страховыми организациями, отнимающих массу времени, нервов и сил и прививающих медицинским работникам какие угодно навыки (бухгалтера, экономиста, юриста, статистика, секретаря-делопроизводителя), но никак не навыки врача, фельдшера, медсестры», – считают в профсоюзе.

«Население не является на диспансеризацию, с медработников же требуют показатели по выполнению плана – вот и вынуждены медики выполнять план на бумаге».

Особенно медицинское сообщество возмущает создание при Следственном комитете отдела, специализирующегося на медицинских делах.По мнению авторов письма, по аналогии можно создать такие же отделы для расследования ошибок военных, спасателей, полицейских и самих следователей. Вместо карательного органа медики предлагают создавать комиссии специалистов, которые бы разбирали случаи неблагоприятного исхода, но чтобы не наказать виновных, а повысить качество оказываемых услуг. Также врачи указали на острую нехватку кадров в сфере. Один врач вынужден работать за двоих, и такие колоссальные нагрузки сказываются на качестве медпомощи. Ситуацию усугубляет и объем дополнительных обязанностей, которые сопровождаются заполнением бумаг.Рассказали врачи и о приписках, которыми занимаются от безысходности. Например, во время диспансеризации:Врачи просят президента обратить внимание на эти вопросы. Подписать петицию можно на этом сайте.