В Башкирии ГУП «Башавтотранс» открывает движение автобусов для садоводов
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27 апреля в Башкирии начинают курсировать автобусы из городов к садоводческим товариществам, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Всего будет запущено 65 сезонных садовых маршрутов. Они будут обслуживать жителей до конца сентября.
— Наиболее обширная маршрутная садовая сеть расположена в пригородах Уфы, Стерлитамака и Нефтекамска, — сообщили в комитете.На пригородных маршрутах будет действовать единый социальный проездной билет. Льготные категории граждан смогут оплачивать проезд по льготному тарифу.
Расписание садовых маршрутов можно узнать на автовокзале городов или по телефону горячей линии: 8 800 22 22 347.
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