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В Башкирии ГУП «Башавтотранс» открывает движение автобусов для садоводов

Добавлено: 20.04.19
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Рубрика: Общество
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В Башкирии ГУП «Башавтотранс» открывает движение автобусов для садоводов

27 апреля в Башкирии начинают курсировать автобусы из городов к садоводческим товариществам, сообщает сайт Newsbash.ru.

За проезд в автобусах "Башавтотранса" теперь можно расплачиваться картой и с помощью смартфона

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За проезд в автобусах "Башавтотранса" теперь можно расплачиваться картой и с помощью смартфона
В связи с открытием садово-огородного сезона 27 апреля ГУП «Башавтотранс» открывает движение автобусов по сезонным маршрутам пригородного сообщения к садоводческим товариществам, сообщает Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству.

Всего будет запущено 65 сезонных садовых маршрутов. Они будут обслуживать жителей до конца сентября.
— Наиболее обширная маршрутная садовая сеть расположена в пригородах Уфы, Стерлитамака и Нефтекамска, — сообщили в комитете.
На пригородных маршрутах будет действовать единый социальный проездной билет. Льготные категории граждан смогут оплачивать проезд по льготному тарифу.

Расписание садовых маршрутов можно узнать на автовокзале городов или по телефону горячей линии: 8 800 22 22 347.

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