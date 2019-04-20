В Башкирии ГУП «Башавтотранс» открывает движение автобусов для садоводов

27 апреля в Башкирии начинают курсировать автобусы из городов к садоводческим товариществам, сообщает сайт Newsbash.ru.



— Наиболее обширная маршрутная садовая сеть расположена в пригородах Уфы, Стерлитамака и Нефтекамска, — сообщили в комитете.

В связи с открытием садово-огородного сезона 27 апреля ГУП «Башавтотранс» открывает движение автобусов по сезонным маршрутам пригородного сообщения к садоводческим товариществам, сообщает Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству.Всего будет запущено 65 сезонных садовых маршрутов. Они будут обслуживать жителей до конца сентября.На пригородных маршрутах будет действовать единый социальный проездной билет. Льготные категории граждан смогут оплачивать проезд по льготному тарифу.Расписание садовых маршрутов можно узнать на автовокзале городов или по телефону горячей линии: 8 800 22 22 347.