В Сибае дети с особенностями развития представили Хабирову проект своего центра
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Сегодня, 21 апреля, Радий Хабиров посетил с рабочим визитом Сибай. Дети с особенностями развития подготовили презентацию проекта своего центра. Об этом врио Главы Башкирии сообщил в соцсетях, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Напомним, врио Главы республики представил 39 человек к государственной награде за ликвидацию последствий смога в карьере и принял участие в посадке деревьев. Руководитель региона поблагодарил сибайцев. По его словам, они проявили лучшие человеческие качества.
Фотография: соцсети
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