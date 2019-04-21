В Сибае дети с особенностями развития представили Хабирову проект своего центра

Сегодня, 21 апреля, Радий Хабиров посетил с рабочим визитом Сибай. Дети с особенностями развития подготовили презентацию проекта своего центра. Об этом врио Главы Башкирии сообщил в соцсетях, сообщает сайт Newsbash.ru.



По словам руководителя республики, он сделает всё, чтобы возможности ребят не были ограниченными. Радий Фаритович заявил, что в Башкирии центров для детей с особенностями развития будет три.Напомним, врио Главы республики представил 39 человек к государственной награде за ликвидацию последствий смога в карьере и принял участие в посадке деревьев. Руководитель региона поблагодарил сибайцев. По его словам, они проявили лучшие человеческие качества.Фотография: соцсети