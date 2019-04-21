В Сибае рядом с тлеющим карьером появилась большая трещина в земле

В Башкирии рядом с тлеющим карьером в Сибае заметили трещину. Участники движения «Сибай, дыши», выложили фотографии в социальных сетях, сообщает сайт Newsbash.ru.

«Люди, которые сообщили о ней, говорят, что она становится больше, расширяется и двигается дальше, земля уходит вниз», — переживают активисты.

«По информации Сибайского филиала УГОК, трещина проходит по границе Восточно-Сибайского разлома через карьер еще с 1990-х годов. Опасности для жителей она не представляет и в размерах не увеличивается», — сообщили в ведомстве.

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На кадрах видно, что огромный разлом проходит рядом с жилыми домами и упирается в железнодорожное полотно.В Госкомитете РБ по ЧС заверили, что трещина не опасна и никак не связана с тлением в карьере.