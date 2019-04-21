В Сибае рядом с тлеющим карьером появилась большая трещина в земле
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В Башкирии рядом с тлеющим карьером в Сибае заметили трещину. Участники движения «Сибай, дыши», выложили фотографии в социальных сетях, сообщает сайт Newsbash.ru.
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«Люди, которые сообщили о ней, говорят, что она становится больше, расширяется и двигается дальше, земля уходит вниз», — переживают активисты.В Госкомитете РБ по ЧС заверили, что трещина не опасна и никак не связана с тлением в карьере.
«По информации Сибайского филиала УГОК, трещина проходит по границе Восточно-Сибайского разлома через карьер еще с 1990-х годов. Опасности для жителей она не представляет и в размерах не увеличивается», — сообщили в ведомстве.
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