В мае пенсионерам пересчитают социальную доплату к пенсии
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В апреле были внесены изменения в федеральный закон «О государственной социальной помощи» и федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». В связи с этим были пересмотрены правила подсчета социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума пенсионера, принятого в том или ином субъекте, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Теперь, благодаря принятым в законы поправкам, доходы пенсионера, которые включают в себя сами пенсии, социальные выплаты и некоторые другие меры господдержки, сначала будут доведены с помощью социальной доплаты до прожиточного минимума, а уже после повышены на суммы проведенных индексаций. Таким образом, прибавка в результате индексации будет увеличена сверх прожиточного минимума пенсионера и не уменьшит доплату к пенсии.
В ПФР уточнили, что перерасчет коснется выплат, начисленных с 1 января 2019 года, и охватит проведенные ранее индексации выплат пенсионерам. Напомним, в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05 процента, в феврале ежемесячные денежные выплаты были проиндексированы на 4,3 процента, а в апреле пенсии по государственному обеспечению были увеличены на два процента.
Перерасчет пенсий и ежемесячных денежных выплат будет произведен уже с мая. При этом перерасчет коснется не только федеральной социальной доплаты, предоставляемой ПФР, но и региональной социальной доплаты, которую выплачивают органы социальной защиты субъектов России.
Для получения перерасчета пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд России или органы социальной защиты. Прибавку к выплатам получат около четырех миллионов пенсионеров, которым назначена федеральная социальная доплата, и 2,5 миллиона пенсионеров, получающих региональную социальную доплату.
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