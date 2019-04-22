15 мая жители Башкирии смогут пораньше уйти с работы

В Башкирии 15 мая решили сократить на один час рабочий день некоторым сотрудникам. Акция «Счастливый час» пройдет в республике уже во второй раз. В день, когда отмечается День семьи, некоторые работники смогут уйти домой пораньше, сообщает сайт Newsbash.ru.



Известно, что руководители сами принимают решение об участии в акции, ведомство дает лишь рекомендации. При этом если в компании или предприятии все же поддержат инициативу, уйти с работы на час раньше смогут лишь те, у кого есть семьи.Напомним, что до 15 мая жителей Башкирии ждут длительные выходные. Отдыхать мы начнем уже с 1 мая, в 30 апреля будет сокращенный день. После первомайских праздников и непродолжительной рабочей недели можно будет снова отдохнуть от работы с 9 по 12 мая.