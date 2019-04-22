Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » 15 мая жители Башкирии смогут пораньше уйти с работы

15 мая жители Башкирии смогут пораньше уйти с работы

Добавлено: 22.04.19
Просмотров: 118
Рубрика: Общество
Комментарии (0)
Загрузка...
15 мая жители Башкирии смогут пораньше уйти с работы

В Башкирии 15 мая решили сократить на один час рабочий день некоторым сотрудникам. Акция «Счастливый час» пройдет в республике уже во второй раз. В день, когда отмечается День семьи, некоторые работники смогут уйти домой пораньше, сообщает сайт Newsbash.ru.

15 мая жители Башкирии смогут пораньше уйти с работы

Читайте также:

15 мая жители Башкирии смогут пораньше уйти с работы
Известно, что руководители сами принимают решение об участии в акции, ведомство дает лишь рекомендации. При этом если в компании или предприятии все же поддержат инициативу, уйти с работы на час раньше смогут лишь те, у кого есть семьи.

Напомним, что до 15 мая жителей Башкирии ждут длительные выходные. Отдыхать мы начнем уже с 1 мая, в 30 апреля будет сокращенный день. После первомайских праздников и непродолжительной рабочей недели можно будет снова отдохнуть от работы с 9 по 12 мая.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Жители Башкирии могут помочь сиротам перечислив свой дневной заработок
Общество
Жители Башкирии могут помочь сиротам перечислив свой дневной заработок
В Башкирии пройдет акция по посадке деревьев и кустарников «Зеленая Башкирия»
Общество
В Башкирии пройдет акция по посадке деревьев и кустарников «Зеленая Башкирия»
Стало известно, кто сможет выйти на пенсию досрочно
Общество
Стало известно, кто сможет выйти на пенсию досрочно
"Роснефть" отказалась от представительства «Башнефти» в Москве
Экономика
"Роснефть" отказалась от представительства «Башнефти» в Москве
Жители Янаульского района смогут смотреть 20 телеканалов в высоком качестве бесплатно
Общество
Жители Янаульского района смогут смотреть 20 телеканалов в высоком качестве бесплатно
Башкирия: в жару можно уйти с работы пораньше
Общество
Башкирия: в жару можно уйти с работы пораньше
Жители Башкирии в конце мая смогут пройти бесплатное обследование в рамках «Дней народного здоровья»
Общество / Здравоохранение
Жители Башкирии в конце мая смогут пройти бесплатное обследование в рамках «Дней народного здоровья»
В Башкирии в День семьи могут сократить рабочий день
Общество
В Башкирии в День семьи могут сократить рабочий день
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: