15 мая жители Башкирии смогут пораньше уйти с работы
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В Башкирии 15 мая решили сократить на один час рабочий день некоторым сотрудникам. Акция «Счастливый час» пройдет в республике уже во второй раз. В день, когда отмечается День семьи, некоторые работники смогут уйти домой пораньше, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Напомним, что до 15 мая жителей Башкирии ждут длительные выходные. Отдыхать мы начнем уже с 1 мая, в 30 апреля будет сокращенный день. После первомайских праздников и непродолжительной рабочей недели можно будет снова отдохнуть от работы с 9 по 12 мая.
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