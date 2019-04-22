В Альшеевском районе глава сельсовета написал книгу к юбилею родного села

В Уфе издана книга, посвященная 130-летию села Аксеново Альшеевского района. Она так и называется: «Селу Аксеново — 130 лет». Автором ее выступил глава сельского поселения Аксеновский сельский Совет Анатолий Дунин, сообщает сайт Newsbash.ru.



Он работает главой сельсовета в Аксеново уже много лет, уроженец этих мест, очень хорошо знает историю родного края, занимается краеведением. Может часами рассказывать о том, как в начале прошлого века, 1 июня 1901 года, в Аксеново на лечение кумысом прибыл великий русский писатель Антон Павлович Чехов и его супруга, известная актриса Ольга Леонардовна Книппер.Два года назад, на праздничных торжествах, посвященных 130-летию села Аксеново, была открыта на здании железнодорожного вокзала обновленная мемориальная доска в честь прибытия в Аксеново Чехова и Книппер. Торжества по случаю 130-летия этого населенного пункта тогда вылились в настоящий праздник — День села. На праздник прибыли из различных уголков республики и страны уроженцы Аксеново, выпускники поселковой школы, представители Уфимской епархии. Праздник посетили также гости из Уфы и районного центра Раевки.В книге Анатолий Дунин, вместе со своими помощниками — сотрудниками сельсовета, жителями села, журналистами описали всю историю Аксеново, со дня его основания и до сегодняшних дней. В частности, здесь есть сведения об основателях села Семене и Гермогене Аксеновых, история создания Андреевского санатория, лечении в нем великого писателя Антона Чехова с супругой Ольгой Книппер, а также не менее великого почвоведа Николая Сибирцева, который был похоронен недалеко от этих мест, история создания Аксеновского сельхозтехникума, рассказы о знаменитых уроженцах Аксеново, Героях Советского Союза, о буднях села, о проведении первых трех Чеховских чтений.Книга богато иллюстрирована архивными фотографиями и документами.