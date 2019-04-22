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В Караидельском районе жители раскрасили тарелки для приема цифрового телевидения

Добавлено: 22.04.19
Просмотров: 30
Рубрика: Общество
Теги: Караидельский район
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В Караидельском районе жители раскрасили тарелки для приема цифрового телевидения

В Караидельском районе творчески подошли к установке тарелок для приема цифрового сигнала. 19 апреля в центре детского и юношеского творчества состоялся мастер класс по их украшению семьям, кому эти тарелки будут установлены бесплатно.

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Каждая прибывшая семья по-своему украсила свои спутниковые тарелки, проявив творческий подход и креативность. В совместном творении участие принимали все члены семей, особенно увлек процесс детей. Участие в мероприятии приняла съемочная группа республиканского телеканала БСТ, которая после съемок семейного мастер класса отправилась к семье Гильмияровых, где была монтирована тарелка и установлены все настройки для показа цифрового телевидения.

На приобретение и установку спутникового оборудования по району поступило 237  заявок, установлено 149  комплектов льготным категориям граждан. Для настройки оборудования, принимающего цифровой телевизионный сигнал жители Караидельского района могут обратиться  в администрацию сельского поселения, где они проживают и договориться о визите волонтеров, которые могут проконсультировать и  помочь в настройке оборудования. В районе 11 волонтеров  прошли обучение.
З.Закирова.

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