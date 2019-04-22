В Караидельском районе жители раскрасили тарелки для приема цифрового телевидения
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В Караидельском районе творчески подошли к установке тарелок для приема цифрового сигнала. 19 апреля в центре детского и юношеского творчества состоялся мастер класс по их украшению семьям, кому эти тарелки будут установлены бесплатно.
На приобретение и установку спутникового оборудования по району поступило 237 заявок, установлено 149 комплектов льготным категориям граждан. Для настройки оборудования, принимающего цифровой телевизионный сигнал жители Караидельского района могут обратиться в администрацию сельского поселения, где они проживают и договориться о визите волонтеров, которые могут проконсультировать и помочь в настройке оборудования. В районе 11 волонтеров прошли обучение.
З.Закирова.
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