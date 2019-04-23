Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Жителей Башкирии попросили отдать старые телевизоры в СИЗО

Жителей Башкирии попросили отдать старые телевизоры в СИЗО

Добавлено: 23.04.19
Просмотров: 18
Рубрика: Общество
Комментарии (0)
Загрузка...
Жителей Башкирии попросили отдать старые телевизоры в СИЗО

С таким обращением выступил председатель Общественной наблюдательной комиссии Олег Галин. По его словам, под стражей в СИЗО подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений порой находятся не один год, сообщает сайт Newsbash.ru

Конец аналогового телевидения в России

Читайте также:

Конец аналогового телевидения в России
Как говорит общественник, чтобы знать и понимать, что происходит за пределами СИЗО, им необходимо просматривать хотя бы новостные передачи. Поэтому Олег Галин предложил отдать свои ненужные или старые телевизоры в следственные изоляторы Башкирии. Самый крупный находится в Уфе, для него требуется около 300 телевизоров, еще четыре СИЗО есть в Дюртюлях, Белорецке, Бирске и Стерлитамаке, им требуется примерно по 50 телевизоров. 

Чтобы передать телеприемник необходимо обратиться по телефону, который сейчас видите на своих мониторах. 

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Олег Ющенко возглавил ГИБДД по Уфе
Человек и закон
Олег Ющенко возглавил ГИБДД по Уфе
Обвиняемый в изнасиловании дознавателя из Уфы Павел Яромчук оказался серьезно болен
Общество
Обвиняемый в изнасиловании дознавателя из Уфы Павел Яромчук оказался серьезно болен
Групповое изнасилование в Уфе прокомментировала адвокат пострадавшей
Происшествия
Групповое изнасилование в Уфе прокомментировала адвокат пострадавшей
Трое полицейских-насильников из Уфы, как выяснилось, еще и избили дознавательницу
Происшествия
Трое полицейских-насильников из Уфы, как выяснилось, еще и избили дознавательницу
Конец аналогового телевидения в России
Общество
Конец аналогового телевидения в России
В Башкирии начнут мониторить исполнение законодательства об обращениях граждан
Человек и закон
В Башкирии начнут мониторить исполнение законодательства об обращениях граждан
В Башкирии социализироваться после тюремного заключения поможет Реабилитационный центр
Общество
В Башкирии социализироваться после тюремного заключения поможет Реабилитационный центр
Арестанты подняли бунт в старейшем СИЗО Челябинска
Происшествия
Арестанты подняли бунт в старейшем СИЗО Челябинска
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: