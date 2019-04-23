Жителей Башкирии попросили отдать старые телевизоры в СИЗО
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С таким обращением выступил председатель Общественной наблюдательной комиссии Олег Галин. По его словам, под стражей в СИЗО подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений порой находятся не один год, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Чтобы передать телеприемник необходимо обратиться по телефону, который сейчас видите на своих мониторах.
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