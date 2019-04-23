Жителей Башкирии попросили отдать старые телевизоры в СИЗО

С таким обращением выступил председатель Общественной наблюдательной комиссии Олег Галин. По его словам, под стражей в СИЗО подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений порой находятся не один год, сообщает сайт Newsbash.ru.



Как говорит общественник, чтобы знать и понимать, что происходит за пределами СИЗО, им необходимо просматривать хотя бы новостные передачи. Поэтому Олег Галин предложил отдать свои ненужные или старые телевизоры в следственные изоляторы Башкирии. Самый крупный находится в Уфе, для него требуется около 300 телевизоров, еще четыре СИЗО есть в Дюртюлях, Белорецке, Бирске и Стерлитамаке, им требуется примерно по 50 телевизоров.Чтобы передать телеприемник необходимо обратиться по телефону, который сейчас видите на своих мониторах.