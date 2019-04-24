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В Ишимбайском районе мусорную свалку назвали в честь арбитра ФИФА

Добавлено: 24.04.19
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Рубрика: Общество
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В Ишимбайском районе мусорную свалку назвали в честь арбитра ФИФА

В Ишимбайском районе в селе Урман-Бишкадак свалке присвоено имя арбитра FIFA Владимира Москалева. Решение закреплено в специальном постановлении сельсовета, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По словам главы администрации сельского поселения Урман-Бишкадакский сельсовет Амира Сафиуллина, все сельчане возмущены судейством Владимира Москалева.
«И его имени - вот тут самое и место. У нас в деревне не помнят таких судей со времен ВОВ, когда за колоски, принесенные домой, тюремные приговоры давали! Как раз думали, как полигон новый назвать, болельщики уфимские на сайте и подсказали такое решение», - заявил Амир Сафиуллин.
Напомним, в минувшую субботу, 20 апреля, футбольный клуб «Уфа» уступил тульскому «Арсеналу» со счётом 1:2 в матче 24-го тура Российской Премьер-лиги. Уфимских болельщиков возмутило судейство матча «Уфа»-«Арсенал». Любители футбола направили по этому поводу открытое письмо главе Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александру Егорову, в письме уфимцы выразили своё возмущение.

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