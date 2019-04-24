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В Стерлибашевском районе жители посадили 4000 саженцев

Добавлено: 24.04.19
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Рубрика: Общество
Теги: Стерлибашевский район
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В Стерлибашевском районе жители посадили 4000 саженцев

В последние годы село Стерлибашево разрастается,  осваиваются и активно застраиваются  новые микрорайоны Молодёжный и Северный.

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Сегодня, в рамках экологической акции "Посади дерево-подари жизнь", силами Стерлибашевского  участка ГАУ РБ Стерлитамакский лесхоз и жителями микрорайона Северный села Стерлибашево состоялась  совместная посадка  леса в селе Стерлибашево напротив ул.Бикчурина. На площади 1 гектар высажено 4000 сеянцев сосны двухлетки.

В Стерлибашевском лесном питомнике  идёт выкопка сеянцев сосны 2-х летки. С  18  по 20 апреля выкопано и заложено на хранение в снежный бурт 300 тысяч саженцев. Потребность района  составляет 100 тысяч, остальные 200 тысяч саженцев будут реализованы в Челябинскую область.

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