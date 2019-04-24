В Стерлибашевском районе жители посадили 4000 саженцев
Комментарии (0)
Загрузка...
В последние годы село Стерлибашево разрастается, осваиваются и активно застраиваются новые микрорайоны Молодёжный и Северный.
В Стерлибашевском лесном питомнике идёт выкопка сеянцев сосны 2-х летки. С 18 по 20 апреля выкопано и заложено на хранение в снежный бурт 300 тысяч саженцев. Потребность района составляет 100 тысяч, остальные 200 тысяч саженцев будут реализованы в Челябинскую область.
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Общество
В Башкирии готовятся к масштабной посадке крупных деревьев и кустарников
Происшествия
В Стерлибашевском районе неизвестный водитель насмерть сбил мужчину и скрылся
Происшествия
В Стерлибашевском районе водитель вез школьников в состоянии алкогольного опьянения
Общество
Туймазинцы высадили 3500 саженцев сосны
Происшествия
В Стерлибашевском районе в пожаре погиб 3-летний ребенок
Происшествия
В Учалинском районе продавщица магазина самостоятельно задержала грабителей
Общество
Жители Учалинского района высадили более 2 тысяч саженцев
Общество / Человек и закон
Незаконные рубки новогодних елей караются законом