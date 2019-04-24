В Стерлибашевском районе жители посадили 4000 саженцев

В последние годы село Стерлибашево разрастается, осваиваются и активно застраиваются новые микрорайоны Молодёжный и Северный.



Сегодня, в рамках экологической акции "Посади дерево-подари жизнь", силами Стерлибашевского участка ГАУ РБ Стерлитамакский лесхоз и жителями микрорайона Северный села Стерлибашево состоялась совместная посадка леса в селе Стерлибашево напротив ул.Бикчурина. На площади 1 гектар высажено 4000 сеянцев сосны двухлетки.В Стерлибашевском лесном питомнике идёт выкопка сеянцев сосны 2-х летки. С 18 по 20 апреля выкопано и заложено на хранение в снежный бурт 300 тысяч саженцев. Потребность района составляет 100 тысяч, остальные 200 тысяч саженцев будут реализованы в Челябинскую область.