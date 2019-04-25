В уфимском Инорсе жителям мешали громкие призывы к чтению намазов

В микрорайоне Инорс завершилось трехлетнее противостояние местных жителей и мечети «Мадина», которая находится на улице Фронтовых бригад. Все дело в том, что уфимцам немного мешало утреннее и ночное пение азанов – призывов к чтению намаза, ведь оно распространялось на ближайшую округу посредством колонок. И все бы ничего, да некоторые из них читаются в очень раннее время, например, в 4 или 5 часов утра, или наоборот позднее – 22 часа, сообщает сайт Newsbash.ru.



— Мы решили этот вопрос. Я так долго обращалась – 3 года. Ездила в духовенство, поговорила с ними, и теперь мечеть не включает звук рано утром и поздно вечером, после 8 уже тихо. Только днем звучат молитвы. В духовенстве мне дали телефон мечети, чтобы если что мы могли сразу позвонить. Вот недавно опять включили в 5 утра, я позвонила. Но там извинялись, сказали, что забыли выключить и так далее. Перед этим я писала письмо Главе Башкирии, он мне не ответил, но зато со мной сразу пошли на контакт, разговаривать стали по-другому, — рассказала местная жительница Марина. — До этого весь наш дом писал обращение в прокуратуру. В 2017 я тоже к ним обращалась, но сказали, что на мечети закон не распространяется. В духовенстве тогда тоже спорили, а я говорила, что церковь же не включает такие вещи, не бьет в колокола.