Стало известно, какие районы Башкирии чаще всего жалуются в соцсетях на медобслуживание

Чаще всего в Минздрав Башкирии в соцсетях и по программе «Инцидент» обращаются жители Уфы, Стерлитамака и Туймазов. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ведомства Светлана Кускарбекова, сообщает сайт Newsbash.ru.

Она сказала об этом на встрече и.о. министра здравоохранения республики Максима Забелина с руководителями медицинских организаций.



Она отметила, что с 15 по 21 апреля жители республики отправили в Минздрав РБ через Интернет 67 жалоб.Большая часть обращений связана с недоступностью медпомощи и ее качеством.