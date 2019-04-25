Стало известно, какие районы Башкирии чаще всего жалуются в соцсетях на медобслуживание
Комментарии (0)
Загрузка...
Чаще всего в Минздрав Башкирии в соцсетях и по программе «Инцидент» обращаются жители Уфы, Стерлитамака и Туймазов. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ведомства Светлана Кускарбекова, сообщает сайт Newsbash.ru.
Она сказала об этом на встрече и.о. министра здравоохранения республики Максима Забелина с руководителями медицинских организаций.
Она отметила, что с 15 по 21 апреля жители республики отправили в Минздрав РБ через Интернет 67 жалоб.Большая часть обращений связана с недоступностью медпомощи и ее качеством.
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Здравоохранение
Руководитель минздрава Башкирии запустил опрос по проблемам оказания медпомощи больным онкологией
Здравоохранение
В Минздраве Башкирии обсудили приоритетные задачи нацпроекта «Здравоохранение»
Общество
В Минздраве Башкирии прошло видеоселекторное совещание с руководителями медицинских организаций
Здравоохранение
Стало известно, в каких районах Башкирии чаще всего делают аборты
Общество
В Башкирии обращения жителей в соцсетях на имя Радия Хабирова регистрируются как официальные
Здравоохранение
В Башкирии организовано бесплатное обследование в мобильных центрах здоровья
Общество / Здравоохранение
Минздрав Башкирии провел селекторное совещание с руководителями медицинских организаций
Здравоохранение
Радий Хабиров: "Обращения интернет-пользователей являются показателем проблем здравоохранения"