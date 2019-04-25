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Стало известно, какие районы Башкирии чаще всего жалуются в соцсетях на медобслуживание

Добавлено: 25.04.19
Просмотров: 51
Рубрика: Общество
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Стало известно, какие районы Башкирии чаще всего жалуются в соцсетях на медобслуживание

Чаще всего в Минздрав Башкирии в соцсетях и по программе «Инцидент» обращаются жители Уфы, Стерлитамака и Туймазов. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ведомства Светлана Кускарбекова, сообщает сайт Newsbash.ru.
Она сказала об этом на встрече и.о. министра здравоохранения республики Максима Забелина с руководителями медицинских организаций.

Она отметила, что с 15 по 21 апреля жители республики отправили в Минздрав РБ через Интернет 67 жалоб.Большая часть обращений связана с недоступностью медпомощи и ее качеством.

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