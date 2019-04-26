Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Уфимские кондитеры поглумились над священной книгой

Уфимские кондитеры поглумились над священной книгой

Добавлено: 26.04.19
Просмотров: 107
Рубрика: Общество
Комментарии (0)
Загрузка...
Уфимские кондитеры поглумились над священной книгой

Большую волну возмущения в социальных сетях столицы Башкирии вызвала на первый взгляд  обычная фотография. На ней изображен Коран, но выполненный в виде большого торта из чак-чака. Жители Уфы и республики сразу же разделились на два лагеря, многие осуждают такое изображение священной книги и призывают как можно скорее снять это блюдо с прилавка. Редкие защитники креативных кондитеров заявляют, что это всего лишь еда и не стоит искать повод оскорбиться там, где его нет. 

Семья из Башкирии многие годы принимала Уголовный кодекс за священный Коран

Читайте также:

Семья из Башкирии многие годы принимала Уголовный кодекс за священный Коран
— Это священная книга, к которой нельзя даже прикасаться, не приняв душ. Немыслимо, чтобы Коран ели! С детства мне говорили, что грязными руками его даже трогать нельзя. Я испытала шок, а в мусульманской стране вообще люди были в гневе. Вопрос какой-то двойственный, вроде понятно, что авторы делали это без злого умысла, хотели проявить свое мастерство, но с другой стороны, если это продукт, то его будут резать, крошить ложками или елозить пальцами, жевать, что, на мой взгляд, по меньшей мере непочтительно к слову Аллаха. Может, стоило выбрать что-то вроде мечети или других символов ислама, но не именно коранические аяты, — сообщил источник, пожелавший остаться неизвестным.
Мы выяснили, что запрет на изображения аятов Корана на праздничных тортах существует уже более 9 лет. В декабре 2010 года ученый Шейх Абд-аль-Азиз, главный муфтий Саудовской Аравии, издал фатву о запрете наносить на выпечку изображения аятов из Священного Корана.

Шейх Абд-аль-Азиз заявил, что изображение аятов из Корана на какой-либо вещи, предназначенной для еды, недопустимо и считается пренебрежением священной книгой. 

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Радий Хабиров высказал свое мнение об изучении башкирского языка
Общество
Радий Хабиров высказал свое мнение об изучении башкирского языка
Рустэм Хамитов раскритиковал журналистов и чиновников
Политика
Рустэм Хамитов раскритиковал журналистов и чиновников
В уфимской Черниковке жители жалуются на жуткую вонь
Общество
В уфимской Черниковке жители жалуются на жуткую вонь
Уроженец Ишимбайского района написал роман о горе Торатау
Общество
Уроженец Ишимбайского района написал роман о горе Торатау
В селе Аскино появились оригинальные дорожные знаки
Общество
В селе Аскино появились оригинальные дорожные знаки
Семья из Башкирии многие годы принимала Уголовный кодекс за священный Коран
Общество
Семья из Башкирии многие годы принимала Уголовный кодекс за священный Коран
Уфимские школьники сняли клип в поддержку курсантов из Ульяновска
Общество
Уфимские школьники сняли клип в поддержку курсантов из Ульяновска
Эмблемой Года литературы в Башкирии стало гусиное перо
Общество / Культура
Эмблемой Года литературы в Башкирии стало гусиное перо
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: