Уфимские кондитеры поглумились над священной книгой

Большую волну возмущения в социальных сетях столицы Башкирии вызвала на первый взгляд обычная фотография. На ней изображен Коран, но выполненный в виде большого торта из чак-чака. Жители Уфы и республики сразу же разделились на два лагеря, многие осуждают такое изображение священной книги и призывают как можно скорее снять это блюдо с прилавка. Редкие защитники креативных кондитеров заявляют, что это всего лишь еда и не стоит искать повод оскорбиться там, где его нет.



— Это священная книга, к которой нельзя даже прикасаться, не приняв душ. Немыслимо, чтобы Коран ели! С детства мне говорили, что грязными руками его даже трогать нельзя. Я испытала шок, а в мусульманской стране вообще люди были в гневе. Вопрос какой-то двойственный, вроде понятно, что авторы делали это без злого умысла, хотели проявить свое мастерство, но с другой стороны, если это продукт, то его будут резать, крошить ложками или елозить пальцами, жевать, что, на мой взгляд, по меньшей мере непочтительно к слову Аллаха. Может, стоило выбрать что-то вроде мечети или других символов ислама, но не именно коранические аяты, — сообщил источник, пожелавший остаться неизвестным.

Мы выяснили, что запрет на изображения аятов Корана на праздничных тортах существует уже более 9 лет. В декабре 2010 года ученый Шейх Абд-аль-Азиз, главный муфтий Саудовской Аравии, издал фатву о запрете наносить на выпечку изображения аятов из Священного Корана.Шейх Абд-аль-Азиз заявил, что изображение аятов из Корана на какой-либо вещи, предназначенной для еды, недопустимо и считается пренебрежением священной книгой.