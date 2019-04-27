В Уфе появится 11 новых автобусных остановок
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе утвердили места для новых остановок общественного транспорта. Соответствующее распоряжение опубликовала администрация города, сообщает сайт Newsbash.ru.
В частности, на улицах Энтузиастов (напротив дома №14) и Менделеева (напротив дома №16) будет остановка имени Рудольфа Нуреева, а на проспекте Дружбы народов и улице Рассветной появятся одноименные остановки.
Также павильоны установят на улице Комаринской («Карпово»), Елизаветы Глинки («Улица Юрмаш»), Галечной («Улица Специалистов»), Гусарской («Улица Елкибаевская») и Пугачева («Гипермаркет «Лента»).
Что касается переноса остановок, место размещения решено изменить для останки «Сипайловская» на нечетной стороне улицы Сипайловской и «Агентство аэрофлота» на четной стороне улицы Карла Маркса.
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
ЖКХ
В Стерлитамаке появились два новых остановочных павильона
Общество
В Уфе появились две новые остановки на улице Интернациональной
Экономика
Дорожные службы Башкирии приступили к обновлению остановок на муниципальных трассах
Общество
Одна из улиц Уфы будет носить имя Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза
Общество
В Уфе автобусную остановку «Училище искусств» перенесут на улицу Новомостовая
Общество
В Уфе продлили движение маршруток №202 и №248
Происшествия
В Уфе прошел ураган, ливнем затоплено несколько улиц
Общество
В Уфе появятся новые комфортные остановки