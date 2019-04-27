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В Уфе появится 11 новых автобусных остановок

Добавлено: 27.04.19
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Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе появится 11 новых автобусных остановок

В Уфе утвердили места для новых остановок общественного транспорта. Соответствующее распоряжение опубликовала администрация города, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Уфе появились две новые остановки на улице Интернациональной

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Из документа следует, что в городе появятся 11 новых остановок, а еще для двух – изменят место расположения.

В частности, на улицах Энтузиастов (напротив дома №14) и Менделеева (напротив дома №16) будет остановка имени Рудольфа Нуреева, а на проспекте Дружбы народов и улице Рассветной появятся одноименные остановки.

Также павильоны установят на улице Комаринской («Карпово»), Елизаветы Глинки («Улица Юрмаш»), Галечной («Улица Специалистов»), Гусарской («Улица Елкибаевская») и Пугачева («Гипермаркет «Лента»).

Что касается переноса остановок, место размещения решено изменить для останки «Сипайловская» на нечетной стороне улицы Сипайловской и «Агентство аэрофлота» на четной стороне улицы Карла Маркса.

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