В Уфе появится 11 новых автобусных остановок

В Уфе утвердили места для новых остановок общественного транспорта. Соответствующее распоряжение опубликовала администрация города, сообщает сайт Newsbash.ru.



Из документа следует, что в городе появятся 11 новых остановок, а еще для двух – изменят место расположения.В частности, на улицах Энтузиастов (напротив дома №14) и Менделеева (напротив дома №16) будет остановка имени Рудольфа Нуреева, а на проспекте Дружбы народов и улице Рассветной появятся одноименные остановки.Также павильоны установят на улице Комаринской («Карпово»), Елизаветы Глинки («Улица Юрмаш»), Галечной («Улица Специалистов»), Гусарской («Улица Елкибаевская») и Пугачева («Гипермаркет «Лента»).Что касается переноса остановок, место размещения решено изменить для останки «Сипайловская» на нечетной стороне улицы Сипайловской и «Агентство аэрофлота» на четной стороне улицы Карла Маркса.