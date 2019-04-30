В Баймакском районе пожарные получили новое депо

В День пожарной охраны, 30 апреля 2019 года, состоялось торжественное открытие пожарного депо, построенного в рамках мероприятий по подготовке и празднованию 100-летия Республики Башкортостан, в селе Темясово Баймакского района, сообщает сайт Newsbash.ru.



Торжественную церемонию открыл председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.Следует отметить, что новое пожарное депо в селе Темясово Баймакского района – это второй объект, реализованный в республике в рамках Стратегии развития пожарно-спасательных сил на период до 2030 года, утвержденной Правительством Республики Башкортостан. В прошлом году было открыто пожарное депо в селе Зилаир Зилаирского района. До конца года планируется открытие пожарного депо селе Верхний Авзян Белорецкого района.Открытие новой пожарной части, действительно является важным и памятным событием не только для самих пожарных, жителей села Темясово и близлежащих населенных пунктов, но и для всех жителей Баймакского района.Создание подразделения противопожарной службы республики позволит значительно улучшить обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования, повысить защиту населения и объектов экономики от угроз пожаров.Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям поздравляет работников Противопожарной службы Республики Башкортостан с открытием нового подразделения и вводом нового здания пожарного депо. Желаем вам здоровья и успехов в обеспечении пожарной безопасности жителей района.