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В Баймакском районе пожарные получили новое депо

Добавлено: 30.04.19
Просмотров: 30
Рубрика: Общество
Теги: Баймакский район
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В Баймакском районе пожарные получили новое депо

В День пожарной охраны, 30 апреля 2019 года, состоялось торжественное открытие пожарного депо, построенного в рамках мероприятий по подготовке и празднованию 100-летия Республики Башкортостан, в селе Темясово Баймакского района, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Зилаирском районе открыли новое пожарное депо

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Торжественную церемонию открыл председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

Следует отметить, что новое пожарное депо в селе Темясово Баймакского района – это второй объект, реализованный в республике в рамках Стратегии развития пожарно-спасательных сил на период до 2030 года, утвержденной Правительством Республики Башкортостан. В прошлом году было открыто пожарное депо в селе Зилаир Зилаирского района. До конца года планируется открытие пожарного депо селе Верхний Авзян Белорецкого района.

Открытие новой пожарной части, действительно является важным и памятным событием не только для самих пожарных, жителей села Темясово и близлежащих населенных пунктов, но и для всех жителей Баймакского района.

Создание подразделения противопожарной службы республики позволит значительно улучшить обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования, повысить защиту населения и объектов экономики от угроз пожаров.

Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям поздравляет работников Противопожарной службы Республики Башкортостан с открытием нового подразделения и вводом нового здания пожарного депо. Желаем вам здоровья и успехов в обеспечении пожарной безопасности жителей района.

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