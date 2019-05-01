В Уфе изменили время «комендантского часа»
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В Уфе сократили время действия «комендантского часа». С 1 мая по 30 сентября несовершеннолетним можно находиться на улице до полуночи, а не до 22:00 как зимой, сообщает сайт Newsbash.ru.
Исключение могут сделать только дети в возрасте от 16 до 17 лет, которые едут ночью из одного города в другой. В этом случае при себе им нужно иметь паспорт и билет.
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