В Уфе изменили время «комендантского часа»

В Уфе сократили время действия «комендантского часа». С 1 мая по 30 сентября несовершеннолетним можно находиться на улице до полуночи, а не до 22:00 как зимой, сообщает сайт Newsbash.ru.



Если же детей обнаружат на улице или в заведении в период с 00:00 до 6:00, их родителей оштрафуют. За непослушного ребенка придется заплатить от 500 до 1000 рублей.Исключение могут сделать только дети в возрасте от 16 до 17 лет, которые едут ночью из одного города в другой. В этом случае при себе им нужно иметь паспорт и билет.