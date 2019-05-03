Известная российская телеведущая Екатерина Андреева искупалась в источниках Красноусольска

Екатерина Андреева отметила Праздник Весны и Труда в Красноусольске. Телеведущая провела время с пользой для здоровья. Об этом она сообщила в соцсетях, сообщает сайт Newsbash.ru.



В этой речке составчик тоже тот ещё — ядрёный. И то, что мешает — и ментальное, и физическое, после такой ванны в плюс 7 — тоже как-то растворяется и куда-то утекает.

Хрустальная вода местной реки так взбодрила Андрееву, что, судя по всему, телеведущая как ракета летала. После она окунулась в сероводородный источник. По словам телеведущей, такое она видела только в Италии. Также Екатерина поздравила подписчиков с Первомаем. Весна должна быть вечная в душе, а трудиться над собой — это самая правильная, долгосрочная инвестиция, считает телеведущая.Напомним, Красноусольск не единственное место в Башкирии, которое посетила телеведущая. До этого она побывала на премьере оперы Ильдара Абдразакова «Аттила» в Уфе.Фото и видео: соцсети