Известная российская телеведущая Екатерина Андреева искупалась в источниках Красноусольска
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Екатерина Андреева отметила Праздник Весны и Труда в Красноусольске. Телеведущая провела время с пользой для здоровья. Об этом она сообщила в соцсетях, сообщает сайт Newsbash.ru.
Екатерина Андреева, телеведущая:
В этой речке составчик тоже тот ещё — ядрёный. И то, что мешает — и ментальное, и физическое, после такой ванны в плюс 7 — тоже как-то растворяется и куда-то утекает.Напомним, Красноусольск не единственное место в Башкирии, которое посетила телеведущая. До этого она побывала на премьере оперы Ильдара Абдразакова «Аттила» в Уфе.
Фото и видео: соцсети
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