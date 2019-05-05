С 5 мая мессенджеры перейдут на обязательную идентификацию пользователей
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С пятого мая вступает в силу постановление российского правительства об обязательной идентификации по номеру телефона пользователей мессенджеров, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Если пользователь расторгает договор с оператором, последний в течение суток обязан предупредить об этом администрацию мессенджера. У мессенджера будет 20 минут на повторную идентификацию пользователя. Новые правила не доставят проблем и финансовых затрат для IT-индустрии, уверен вице-премьер Максим Акимов. Руководитель Роскомназдора Александр Жаров сообщил, что на тайну переписки нововведение не повлияет: мессенджер запрашивает лишь те сведения, которые нужны для идентификации. Российские операторы связи — «Билайн», «Мегафон», МТС и Tele2 – сообщили, что готовы выполнять новые требования.
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