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С 5 мая мессенджеры перейдут на обязательную идентификацию пользователей

Добавлено: 05.05.19
Просмотров: 90
Рубрика: Общество
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С 5 мая мессенджеры перейдут на обязательную идентификацию пользователей

С пятого мая вступает в силу постановление российского правительства об обязательной идентификации по номеру телефона пользователей мессенджеров, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Документ «Об утверждении правил идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  был подписан премьером Дмитрием Медведевым 6 ноября 2018 года. Мессенджеры будут проверять информацию о номере телефона пользователя у мобильного оператора, который должен ответить на запрос в течение 20 минут. Если оператор не успел ответить или в его базе не нашлось указанного номера, идентификация считается не пройденной и мессенджер ограничит возможности пользователя: отправлять и получать сообщения внутри сервиса станет невозможно. Если же в базе мобильного оператора нашелся запрашиваемый номер, то он сообщает, какими мессенджерами пользуется абонент, и присваивает ему идентификационный код, передает ТАСС.

Если пользователь расторгает договор с оператором, последний в течение суток обязан предупредить об этом администрацию мессенджера. У мессенджера будет 20 минут на повторную идентификацию пользователя. Новые правила не доставят проблем и финансовых затрат для IT-индустрии, уверен вице-премьер Максим Акимов. Руководитель Роскомназдора Александр Жаров сообщил, что на тайну переписки нововведение не повлияет: мессенджер запрашивает лишь те сведения, которые нужны для идентификации. Российские операторы связи — «Билайн», «Мегафон», МТС и Tele2 – сообщили, что готовы выполнять новые требования.

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