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В Уфу прибудет военная техника из Подмосковья для участия в Параде Победы

Добавлено: 05.05.19
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Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфу прибудет военная техника из Подмосковья для участия в Параде Победы

Накануне вечером из Подмосковья в Уфу выехала колонна машин из Музея техники Вадима Задорожного. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил эксперт по авиации Музея техники Евгений Лебедев, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Машины везут технику времен Великой Отечественной войны – это танки, пушки и грузовики, в том числе легендарный танк Т-34. Многие из них были найдены поисковиками и восстановлены реставраторами Музея. Следы ожесточенных боев до сих пор видны на башнях и корпусах танков.

Как сообщалось ранее, 9 мая на проспекте Октября в Уфе впервые за много лет состоится беспрецедентный по масштабу военный парад с участием военной техники и колонн военнослужащих.

Военную технику времен Великой Отечественной войны из своей личной коллекции предоставит создатель уникального подмосковного Музея техники Вадим Задорожный при финансовой поддержке Русской Медной компании.

Помимо техники из Красногорска, в показе примут участие болотоходы «Витязь», предоставленные Ишимбайским заводом по производству наземных транспортных средств высокой проходимости, входящим в холдинг «Уралвагонзавод».

В параде также примут участие представители военных подразделений, силовых структур, военных учебных заведений, включая кадетов. Ход парада будет транслироваться на уличных экранах.

Посмотреть поближе военную и ретро-технику, среди которой также представлены автомобили из коллекций Артура Насырова, уфимцы смогут на выставке. Она откроется на площади имени Ленина 8 мая в 14.00 и продлится два дня. В парке Победы покажет свою технику ретро-гараж ПСК-6.

Музей техники Вадима Задорожного находится в Московской области, в поселке Архангельское Красногорского района. Это один из крупнейших в Европе и самый большой в России частный музей старинной техники. Здесь собраны лучшие антикварные машины прошлого столетия: боевая техника, оружие, воздушный транспорт, мотоциклы и, конечно, ретроавтомобили.

В 2018 году музей вошел в Топ-50 музеев России по итогам всероссийского народного онлайн-голосования «Мой любимый музей — 2018».

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