В Уфу прибудет военная техника из Подмосковья для участия в Параде Победы
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Накануне вечером из Подмосковья в Уфу выехала колонна машин из Музея техники Вадима Задорожного. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил эксперт по авиации Музея техники Евгений Лебедев, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как сообщалось ранее, 9 мая на проспекте Октября в Уфе впервые за много лет состоится беспрецедентный по масштабу военный парад с участием военной техники и колонн военнослужащих.
Военную технику времен Великой Отечественной войны из своей личной коллекции предоставит создатель уникального подмосковного Музея техники Вадим Задорожный при финансовой поддержке Русской Медной компании.
Помимо техники из Красногорска, в показе примут участие болотоходы «Витязь», предоставленные Ишимбайским заводом по производству наземных транспортных средств высокой проходимости, входящим в холдинг «Уралвагонзавод».
В параде также примут участие представители военных подразделений, силовых структур, военных учебных заведений, включая кадетов. Ход парада будет транслироваться на уличных экранах.
Посмотреть поближе военную и ретро-технику, среди которой также представлены автомобили из коллекций Артура Насырова, уфимцы смогут на выставке. Она откроется на площади имени Ленина 8 мая в 14.00 и продлится два дня. В парке Победы покажет свою технику ретро-гараж ПСК-6.
Музей техники Вадима Задорожного находится в Московской области, в поселке Архангельское Красногорского района. Это один из крупнейших в Европе и самый большой в России частный музей старинной техники. Здесь собраны лучшие антикварные машины прошлого столетия: боевая техника, оружие, воздушный транспорт, мотоциклы и, конечно, ретроавтомобили.
В 2018 году музей вошел в Топ-50 музеев России по итогам всероссийского народного онлайн-голосования «Мой любимый музей — 2018».
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