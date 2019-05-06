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В России документы на маткапитал станут электронными

Добавлено: 06.05.19
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Рубрика: Общество
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В России документы на маткапитал станут электронными

В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала. Вместо них введут электронные документы, а матерей начнут заносить в цифровой реестр. Об этом заявил заместитель главы Минтруда России Алексей Скляр, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По его словам, выдача сертификатов в электронном виде начнется с 2020 года. Скляр отметил, что это позволит оформить право на маткапитал в течение недели — вдвое быстрее, чем сейчас.

Кроме того, цифровой оборот документов позволит получать выписку дистанционно и поможет сократить число мошенников.

Отмечается, что в первое время лучше оставить оба варианта — как бумажный, так и цифровой — поскольку не во всех регионах страны проведен интернет.

Ранее сообщалось, что программу выплаты материнского капитала россиянкам, у которых появились двое или более детей, планируется продлить с 2021 до 2024 года. Однако в Пенсионном фонде России, выступающем администратором программы, заявили о преждевременности подобных прогнозов.

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