В России документы на маткапитал станут электронными
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В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала. Вместо них введут электронные документы, а матерей начнут заносить в цифровой реестр. Об этом заявил заместитель главы Минтруда России Алексей Скляр, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Кроме того, цифровой оборот документов позволит получать выписку дистанционно и поможет сократить число мошенников.
Отмечается, что в первое время лучше оставить оба варианта — как бумажный, так и цифровой — поскольку не во всех регионах страны проведен интернет.
Ранее сообщалось, что программу выплаты материнского капитала россиянкам, у которых появились двое или более детей, планируется продлить с 2021 до 2024 года. Однако в Пенсионном фонде России, выступающем администратором программы, заявили о преждевременности подобных прогнозов.
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