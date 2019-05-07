В Хайбуллинском районе выжило 40 процентов саранчи

Выживаемость саранчи на полях Хайбуллинского района составила 40%, выяснили специалисты Россельхознадзора в результате обследования 3,3 тыс. га. Личинки вредителя обнаружены на 75 га, сообщает сайт Newsbash.ru.



Средняя численность вредителя составила 1-2 кубышки на квадратный метр жизнеспособностью 60%. На сегодняшний день насекомые в Башкирии пока не народились, в то время как в соседних Оренбургской и Челябинской областях они уже появились.



Размножение саранчи зависит от погодных условий — вредитель любит жару и засуху, и пик численности наблюдается через год-два после засушливого периода, отмечают специалисты.

