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В Хайбуллинском районе выжило 40 процентов саранчи

Добавлено: 07.05.19
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Рубрика: Общество
Теги: Хайбуллинский район
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В Хайбуллинском районе выжило 40 процентов саранчи

Выживаемость саранчи на полях Хайбуллинского района составила 40%, выяснили специалисты Россельхознадзора в результате обследования 3,3 тыс. га. Личинки вредителя обнаружены на 75 га, сообщает сайт Newsbash.ru.

Средняя численность вредителя составила 1-2 кубышки на квадратный метр жизнеспособностью 60%. На сегодняшний день насекомые в Башкирии пока не народились, в то время как в соседних Оренбургской и Челябинской областях они уже появились.

Размножение саранчи зависит от погодных условий — вредитель любит жару и засуху, и пик численности наблюдается через год-два после засушливого периода, отмечают специалисты.

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