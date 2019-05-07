Погода на завтра в Башкирии: 8 мая ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер

Синоптики опубликовали уточненный прогноз погоды в Башкирии на предпраздничный день, 8 мая, сообщает сайт Newsbash.ru.



Ожидается переменная облачность, дожди, гроза, южный ветер 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. На дорогах возможен туман с видимостью 500-1000 метров.



Ночью температура воздуха составит 8-13 градусов. Днем потеплеет до +21...+26 градусов.

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