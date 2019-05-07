Погода на завтра в Башкирии: 8 мая ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер
Комментарии (0)
Загрузка...
Синоптики опубликовали уточненный прогноз погоды в Башкирии на предпраздничный день, 8 мая, сообщает сайт Newsbash.ru.
Ожидается переменная облачность, дожди, гроза, южный ветер 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. На дорогах возможен туман с видимостью 500-1000 метров.
Ночью температура воздуха составит 8-13 градусов. Днем потеплеет до +21...+26 градусов.
Самый точный прогноз в Республике Башкортостан смотрите в нашем разделе: https://newsbash.ru/weather
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Это интересно
Стало известно, какая погода будет в Башкирии весной и летом
Общество
В Башкирии ожидаются снежные выходные
Общество
В Башкирии синоптики прогнозируют заморозки до -2 градусов
Общество
В Бшкирию придут заморозки до -2 градусов
Общество
В Башкирии прогнозируются дожди с грозами
Общество
Жители Башкирии второй год подряд встречают аномально холодное лето
Общество
Погода в Башкирии на 30 мая: и снова непогода
Общество
В Башкирии летнее тепло сменится дождями