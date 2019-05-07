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Минтруда опубликовало график праздничных дней в 2020 году

Добавлено: 07.05.19
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Рубрика: Общество
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Минтруда опубликовало график праздничных дней в 2020 году

Министерство труда предлагает в 2020 году перенести выходные дни с новогодних каникул на майские праздники. Проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает сайт Newsbash.ru.

«Перенести в 2020 году следующие выходные дни: с субботы 4 января на понедельник 4 мая», — говорится в документе. 
Также предлагается перенести выходной с воскресенья 5 января на вторник 5 мая. Благодаря такому переносу майские каникулы россиян продлятся пять дней, с 1 по 5 мая. Также россияне будут отдыхать с 9 по 11 мая.

При этом, согласно Трудовому кодексу, 4 и 5 января останутся выходными днями и новогодние выходные будут длиться с 1 по 8 января. В феврале Минтруд предлагает россиянам отдыхать с 22-го по 24-е число, в марте — с 7-го по 9-е, в июне — с 12-го по 14-е, а в ноябре — 4-го числа. Отмечается, что перенос поможет рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни.

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