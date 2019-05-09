В Уфе в 10.00 начался Парад Победы
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В Уфе начался Парад Победы. Старт был дан в 10:00 на площади перед Горсоветом, сообщает сайт Newsbash.ru.
Колонны разных воинских подразделений маршируют по проспекту Октября. Командует парадом полковник Кирилл Идрисов.
После парада состоится акция «Бессмертный полк». Ее участники ожидают построения. Они стартуют в 11:10, после минуты молчания. В 12:30 полк завершит свое шествие, после чего на площади перед Русдрамом начнется праздничная программа, которая завершится салютом в 22:00.
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