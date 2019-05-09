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В Буздякском районе вдова ветерана войны жила в гнилом 60-летнем доме

Добавлено: 09.05.19
Просмотров: 82
Рубрика: Общество
Теги: Буздякский район
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В Буздякском районе вдова ветерана войны жила в гнилом 60-летнем доме

В Буздякском районе 94-летняя вдова ветерана ВОВ, инвалид второй группы, жила в жутких условиях. В дело пришлось вмешаться прокуратуре, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Пожилая женщина жила в ветхом частном доме, который был построен почти 60 лет назад. В нем просел пол, протекала крыша, прогнили оконные и дверные рамы, появились глубокие трещины. Пенсионерке пришлось переехать к племяннице в соседний район, хотя по закону женщне-инвалиду полагалось жилье, причем получить она его должна была без очереди.

Однако местная администрация поставила её в общую очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий. Прокуроры потребовали устранить нарушения, и чиновники сделали это. После этого они вновь нарушили права пенсионерки, направив неполный пакет документов на получение жилищного сертификата в Республиканский центр социальной поддержки населения. Процедура выдачи документа была затянута. За пожилую женщину вновь заступились прокуроры.

В апреле этого года вдова ветерана наконец-то получила сертификат. Пенсионерка приобрела однокомнатную квартиру в Октябрьском районе Уфы.

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