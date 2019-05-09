В Буздякском районе вдова ветерана войны жила в гнилом 60-летнем доме
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В Буздякском районе 94-летняя вдова ветерана ВОВ, инвалид второй группы, жила в жутких условиях. В дело пришлось вмешаться прокуратуре, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Однако местная администрация поставила её в общую очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий. Прокуроры потребовали устранить нарушения, и чиновники сделали это. После этого они вновь нарушили права пенсионерки, направив неполный пакет документов на получение жилищного сертификата в Республиканский центр социальной поддержки населения. Процедура выдачи документа была затянута. За пожилую женщину вновь заступились прокуроры.
В апреле этого года вдова ветерана наконец-то получила сертификат. Пенсионерка приобрела однокомнатную квартиру в Октябрьском районе Уфы.
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