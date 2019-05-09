В Башкирии годовщину Победы встречают 38101 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны
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Сегодня жители России празднуют 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Это священная дата и символ единения и беспримерного героизма народов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма. Праздничные мероприятия проходят по всей стране.
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Всего в годы Великой Отечественной войны ушли на фронт более 700 тысяч уроженцев нашей республики. 322 тысячи из них остались на полях сражений. По официальным данным, вся страна, внесшая главный вклад в разгром фашизма, потеряла 26,6 млн человек.
Президент России накануне поздравил лидеров ряда стран с этой священной датой. Владимир Путин отметил, что «наш общий долг — свято хранить память о подвигах наших соотечественников и неисчислимых жертвах, окружать заботой и вниманием ветеранов».
Традиционно, в честь Дня Победы в Москве на Красной площади пройдет парад Победы, а в каждом населенном пункте страны благодарные потомки встанут в ряды «Бессмертного полка».
В Уфе сегодня утром состоится торжественная церемония возложения цветов и венка в мемориальном комплексе парка Победы.
На проспекте Октября в Уфе впервые за много лет состоится беспрецедентный по масштабу военный парад с участием военной техники и колонн военнослужащих. В параде примут участие легендарный танк Т-34, сражавшийся на Курской дуге, ишимбайские болотоходы «Витязь». В парке Победы покажет свою технику ретро-гараж ПСК-6.
В шестой раз в башкирской столице состоится патриотическая акция «Бессмертный полк». Колонна начнет формироваться на пересечении проспекта Октября с улицей Шафиева и до остановки «Округ Галле». Построение участников начнется в 10 часов. Впервые все участники «Бессмертного полка» пронесут транспаранты с фотографиями своих близких под песни военных лет. Завершится шествие в районе остановки «Бульвар Славы».
В 12.30 на площади имени Ленина начнутся праздничные концерты и конкурсы. Завершатся народные гулянья в 22.00 праздничным салютом.
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