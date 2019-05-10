В Башкирии в ряде районов действует запрет на въезд в леса
С 10 мая в семи районах Башкирии ограничат пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. Данные меры ввели из-за сохранения высокого класса пожароопасности в связи с установившейся аномальной жарой, сообщает сайт Newsbash.ru.
Напомним, в Башкирии действует особый противопожарный режим: введён запрет на разведение костров, сжигание мусора и проведение пожароопасных работ, как на территории городов и поселений, так и за чертой города. С 13 апреля по 9 мая 2019 года общая площадь 70 зарегистрированных лесных пожаров составила 1118 га.
Дата снятия ограничения на нахождение в лесах зависит от погоды. Однако известно, что данные меры вводятся не более чем на 21 день (до 31 мая). Нарушение влечет наложение административного штрафа: на граждан – от 4 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.