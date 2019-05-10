В Башкирии в ряде районов действует запрет на въезд в леса

С 10 мая в семи районах Башкирии ограничат пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. Данные меры ввели из-за сохранения высокого класса пожароопасности в связи с установившейся аномальной жарой, сообщает сайт Newsbash.ru.



По данным регионального Минлесхоза, с сегодняшнего дня запрет действует на территориях Абзелиловского района (Абзелиловское лесничество), Белорецкого района (Авзянское, Белорецкое, Инзерское, Тирлянское лесничества), Баймакского района (Баймакское лесничество), Бурзянского района (Бурзянское лесничество), Зилаирского района (Зилаирское, Кананикольское лесничества), Зианчуринского района (Зианчуринское лесничество), Учалинского района (Учалинское лесничество). На данных территориях будут установлены предупредительные аншлаги и шлагбаумы.

Напомним, в Башкирии действует особый противопожарный режим: введён запрет на разведение костров, сжигание мусора и проведение пожароопасных работ, как на территории городов и поселений, так и за чертой города. С 13 апреля по 9 мая 2019 года общая площадь 70 зарегистрированных лесных пожаров составила 1118 га.



Дата снятия ограничения на нахождение в лесах зависит от погоды. Однако известно, что данные меры вводятся не более чем на 21 день (до 31 мая). Нарушение влечет наложение административного штрафа: на граждан – от 4 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.