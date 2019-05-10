Ветерану из Белебея помогли осуществить мечту - вновь проехаться на танке Т-34

В Белебее живёт ветеран Великой Отечественной войны Габдрауф Саляхович Гареев. Здесь он — легендарный человек и пример для молодёжи. И врио Главы Башкирии Радий Хабиров осуществил его давнюю мечту, сообщает сайт Newsbash.ru.

В 44-ом Габдрауф Саляхович получил тяжёлые ранения. Его танк подбили при освобождении Варшавы. Через некоторое время он выздоровел и снова встал в строй, но уже не танкистом, а артиллеристом, командиром орудия. А когда Г

абдрауф Саляхович вернулся домой, стал работать шофёром в родной Башкирии.



Все эти годы ветерану хотелось проехаться ещё раз на «тридцатьчетвёрке». Вспомнить фронтовую молодость Габдрауфу Саляховичу помог руководитель республики Радий Хабиров.



Радий Хабиров, врио Главы Башкирии:

Очень рад, что нам удалось ему помочь эту мечту осуществить…