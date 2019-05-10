В Уфе объявлен конкурс на самые красивые дворовую клумбу и балкон
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С 13 мая в Уфе начинается прием заявок на участие в конкурсе на лучший балкон (лоджию) и лучшую дворовую клумбу, палисадник, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Победителей определят в номинациях: «А из нашего окна чудо-клумба видна» – на лучшую клумбу, палисадник на придомовой территории и «Райский уголок на моем балконе» – на лучший балкон (лоджию).
Основные критерии оценки – красочность, ухоженность, оригинальность, изобилие цветущих растений и их видов, видимость цветников на балконах с улицы, а также сохранение цветущего вида на протяжении всего летнего сезона.
Кроме трех призеров в каждой из номинаций, поощрят наиболее активных участников, работы которых имеют отличительные особенности и заслуживают внимания.
Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоится 14 августа.
Получить более подробную информацию о конкурсе можно на сайте администрации Уфы.
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