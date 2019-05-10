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В Уфе объявлен конкурс на самые красивые дворовую клумбу и балкон

Добавлено: 10.05.19
Просмотров: 102
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе объявлен конкурс на самые красивые дворовую клумбу и балкон

С 13 мая в Уфе начинается прием заявок на участие в конкурсе на лучший балкон (лоджию) и лучшую дворовую клумбу, палисадник, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Уфе выберут лучший дом, подъезд, двор

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Как сообщили в мэрии, к участию в конкурсе приглашаются уфимцы, проживающие в многоквартирных домах и желающие создать красоту и уют в своем дворе.

Победителей определят в номинациях: «А из нашего окна чудо-клумба видна» – на лучшую клумбу, палисадник на придомовой территории и «Райский уголок на моем балконе» – на лучший балкон (лоджию).

Основные критерии оценки – красочность, ухоженность, оригинальность, изобилие цветущих растений и их видов, видимость цветников на балконах с улицы, а также сохранение цветущего вида на протяжении всего летнего сезона.

Кроме трех призеров в каждой из номинаций, поощрят наиболее активных участников, работы которых имеют отличительные особенности и заслуживают внимания.

Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоится 14 августа.

Получить более подробную информацию о конкурсе можно на сайте администрации Уфы.

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